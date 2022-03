Favoritem jsou házenkáři Zubří, ale Nové Veselí nechce bláznit

Proto je letošní play off pro Nové Veselí velkým svátkem. A to nejen pro samotné hráče.

„Žádný jiný sport v regionu se nehraje na vrcholové úrovni, takže v očekávání je celé okolí. Všichni se těší,“ říká Kostka. „Devadesát procent mančaftu play off ještě nezažilo. Na hráčích tak vidím, že jsou hrozně motivovaní a někteří i trošku nervózní,“ všímá si.

Ve čtvrtfinále Nové Veselí změří síly se Zubřím. Tedy se stejným týmem, s kterým se mělo střetnout před dvěma lety. „Zubří je podle mě jeden z favoritů na vítězství v celé soutěži. Černý kůň,“ myslí si Kostka. „Jejich mladí kluci se úžasně zlepšují, každý je vnímá. Říkám si: Pozor, už tu není jen Karviná a Plzeň. Je tu další tým, s kterým je potřeba počítat.“

Čtvrtfinále play-off exxtraligy 1. Karviná – 8. Kopřivnice

2. Plzeň – 7. Brno

3. Zubří – 6. NOVÉ VESELÍ

4. Dukla Praha – 5. Lovosice Přehled zápasů Nového Veselí

sobota 26. března

Zubří – NOVÉ VESELÍ 18.00 neděle 27. března

Zubří – NOVÉ VESELÍ 18.00 sobota 3. dubna

NOVÉ VESELÍ – Zubří 17.00 případně

neděle 4. dubna

NOVÉ VESELÍ – Zubří 17.00 sobota 9. dubna

Zubří – NOVÉ VESELÍ 18.00

Podle Kostky však Novému Veselí pozice papírového outsidera vyhovuje. „Jasný favorit jsou oni, navíc začínají doma, kde je úžasné házenkářské prostředí. Čtyři plné tribuny skvělých fanoušků. My nemáme co ztratit, můžeme jen získat.“ Faktem zůstává, že Nové Veselí už má splněno. „Naším základním předsezonním cílem byla účast v play off a to jsme splnili. Postupem do finále poháru jsme to i překonali,“ říká Kostka. „To ale neznamená, že zbytek sezony jdeme jen dohrát. Chceme ukázat maximum toho, co umíme.“

V ideálním případě chce Nové Veselí svého soupeře zaskočit. Třeba podobně, jako se to povedlo ve středu Brnu, které po nerozhodném výsledku 28:28 v normální hrací době v Plzni zvítězilo na sedmimetrové hody a ujalo se v sérii hrané na tři vítězství vedení 1:0.

„Play off je úplně jiná soutěž než základní část. Extraliga je hrozně vyrovnaná a Brno v Plzni ukázalo, že vyhrát může kdokoliv nad kýmkoliv,“ ocenil výsledek středeční předehrávky Kostka. „My musíme být fantasticky fyzicky připravení a v hlavě musíme mít touhu uspět. To bude klíčové.“

Recept na úspěch je podle Kostky jasný. „Nic nového už nenatrénujeme a následně do naší hry neimplantujeme. Je to o tom, abychom předvedli to, co hrajeme celou sezonu. Každý jeden hráč musí vědět, jaká je jeho úloha. Ať v útoku, nebo v obraně,“ tvrdí trenér. „Důležité bude neprohrát souboj s vlastní hlavou.“

V základní části na sebe oba soupeři narazili dvakrát a v obou případech zvítězil domácí tým. Na začátku října Nové Veselí 32:30, o čtvrt roku později Zubří 31:24.

„Doma jsme je hodně překvapili, podle jejich kouče Petera Dávida to byl asi jejich nejhorší zápas na podzim,“ vzpomíná trenér Kostka. „To, že prohráli, nesli velmi těžce. V odvetě bylo znát, že nám to extrémně chtějí vrátit. Připravili se na nás neuvěřitelně, od začátku na nás vlétli a nepustili nás do zápasu.“

Právě úvod utkání bude podle Kostky důležité zvládnout i v sobotu a v neděli, kdy se série dvěma utkáními v Zubří rozehraje.

„Nesmíme se zbláznit, potřebujeme úvodní minuty zápasu zvládnout. Nemůžeme je nechat utéct do tří-, čtyřbrankového náskoku. To bude strašně, strašně důležité,“ myslí si Kostka. „Když se favorit nedokáže od začátku gólově odtrhnout, začne být nervóznější. A toho bychom chtěli využít,“ dodal kouč.