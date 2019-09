Házenkáři Strakonic netají: Chceme postoupit do extraligy

„Necítili jsme se na to připravení a na rozhodnutí bylo málo času,“ vysvětluje trenér aktuálně nejlepšího jihočeského celku Michal Zbíral.

A tak se svým týmem v sobotu nastoupí do bojů v první lize. Hned na úvod ho čeká ostrý test. Loňský vítěz z Hustopečí. Duel začne ve strakonické hale v 16.30 hodin.

Nepletu se v tom, že odstartujete hodně zostra?

Určitě ne. My vlastně ani moc nevíme, co očekávat. Nemáme moc informací, jestli Hustopeče posílily, nebo oslabily, nebo jak se vlastně kádr změnil. Ale vzhledem k tomu, že je to loňský vítěz první ligy, tak by to měl být na úvod nejtěžší možný soupeř.

Překvapilo vás, že nakonec zůstaly v první lize a nechtěly jít výš?

Podle mých informací jim na poslední chvíli odřekl sponzor. Oni extraligu hráli před několika lety celkem pravidelně. Ale pak tam hodně zahučeli finančně a teď jasně řekli, že už to nechtějí zopakovat. Nechtěli do toho jít tak, že si to zkusí jako my před dvěma lety. Chtěli hrát extraligu stabilně a finančně zabezpečení. Sponzor jim řekl, že peníze dá, a na poslední chvíli asi změnil názor.

A jak se stalo, že extraligu budou hrát až čtvrté Maloměřice?

Nabídku dostal druhý Chodov a ten odmítl. Pak jsme ji dostali i my a taky řekli ne. Na rozhodnutí bylo čtrnáct dní a udělat ho bylo pro nás absolutně nemožné. Kdybychom třeba byli druzí a trochu s tím počítali nebo kdyby třeba Hustopeče nevykřikovaly, že tam půjdou, tak bychom se na to částečně připravili, ale během té krátké chvíle bychom nebyli schopní absolutně zajistit tým tak, aby byl konkurenceschopný. Takže až čtvrté Maloměřice postupovaly.

Bylo to těžké rozhodování, jestli vzít, nebo ne?

Nebyli jsme úplně pro postup. Má to své plusy, jako jsou nábory nebo sponzoři, ale ta sezona, co jsme odehráli a byli třetí, nám ukázala, že na to ještě nejsme připravení. Spíš jsme zvolili cestu ještě rok vyčkat, i když nám to zase ztížili, protože nově zařadili baráž. To jsme v tu dobu zase nevěděli. To ještě platil přímý sestup a postup. Kdybychom věděli, že baráž bude, tak by to zase byla varianta, že tým za rok v extralize na baráž můžete nějak připravit. Možná bychom názor změnili.

Když hrajete celou sezonu na čele, lépe se plánuje, že?

To je naše vize na tenhle rok. Pokud nám podzim vyjde tak, že se budeme pohybovat kolem prvního místa, tak zkusíme pracovat na tom, abychom postoupili. Minulou sezonu to nevypadalo.

Cíl extraliga tedy platí?’

Ano. Platí. Vedení klubu směřovalo cíle pouze na postup.

Co jste pro to oproti loňské sezoně udělali navíc?

Zaměřili jsme se hodně na přípravu, která začala dřív, a víc jsme ji pojali herně. A posílili jsme na postu pivota. Přišel hráč z Košutky, který dřív působil v Německu. Plus tu jsou dva kluci z Plzně. Loni to byli dorostenci a teď už muži. Na hostování do Plzně jsme poslali Kačírka. Je tam v širším kádru a udělali jsme na hostování Edu Wilda, který dřív s námi hrál a hraje extraligu. Pojistili jsme si i Tomáše Nejdla, který by taky mohl vypomoct.

Takže to chápu tak, že tihle hráči budou hrát extraligu a vám pomůžou v důležitých utkáních?

Přesně tak. Tihle kluci rozšíří kádr, když bude potřeba. Třeba Tomáš Nejdl ukazuje, že kvalitu má a mohl by nám hodně pomoci. To je krajní varianta. Prioritu bude mít v Plzni, a kdyby došlo na baráž, byl by k dispozici.

V poháru jste na závěr přípravy výrazně porazili Lokomotivu České Budějovice. Bylo to příjemné dovršení přípravy?

Pro mě příjemné překvapení. Zápasy se slabšími soupeři jsou takové, že se ne vždy daří hrát koncentrovaně a potvrdit herní převahu. Klukům se to povedlo. Byl jsem spokojený.

A celkově jste s přípravou taky spokojený?

Ano. Začali jsme s týmem ze Švýcarska. Soupeř měl dobrou kvalitu. Potom jsme hráli šest přáteláků. Na klukách bylo vidět, že si to sedá, a bylo to lepší a lepší. Vyvrcholilo to utkáním 9. září doma s týmem z německé čtvrté bundesligy. Tam už jsme vyhráli o čtyři. Hra se zlepšovala a doufám, že pokročíme a potvrdíme ambice.

Vždy jste se opírali o diváckou podporu. Počítáte s ní i v této sezoně?

Počítáme s tím, že fanoušci nás podpoří, že uvidí pěkné zápasy. Myslím si, že všichni vědí, co chceme dokázat.

Jaké máte rozložení sil v týmu?

Bude to asi první sezona ve Strakonicích, kdy máme hodně široký kádr. Do přípravy nastoupilo 24 lidí. Trochu se to vytřídilo, ale přišli kluci z Plzně a máme základní variantu i nějaké další. Posty máme dost vyrovnané. Bude se to dát točit celou sezonu a jsme připraveni i na nějaká drobnější zranění.

Co soupeři? Jaká bude liga?

Ač máme největší ambice, sezona bude z mého pohledu dost těžká, protože tam zůstaly Hustopeče. Tradičně silný je Chodov a z extraligy spadla Litovel. Někdo jim odešel, ale hodně hráčů bylo domácích a dorostenců. Mají zkušenost a obzvlášť doma budou hodně nepříjemní. Samozřejmě jsou tu obě dvě Bystřice. Velká i pod Hostýnem. Doma bychom mohli vyhrát, ale u nich to bude těžké. Velká Bystřice má specifické prostředí. V Bystřici pod Hostýnem se hraje v neděli v deset ráno a my tam pojedeme pět hodin. Tyhle podmínky nám moc nevyhovují. Je tu Zlín, který posílil, a nově Vsetín, kde úplně nevíme, jak bude hrát.

Hustopeče byly loni taky nováčkem, že?

Je to tak. Když hrajeme s Chodovem, tak plus minus víme, jak nastoupí a co čekat. U těchhle týmů to zjišťujete všechno na hřišti. Takže se soustředíme na svůj výkon, abychom dělali co nejméně chyb a snažili se bodovat.