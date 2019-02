Stoprocentní účast v přípravě jsem měl jen já, mrzí trenéra Strakonic

Fakta jsou jasná. Po sestupu doznal tým řadu změn. Odešlo několik klíčových hráčů, vyměnil se trenér. Během podzimu přebral tým bývalý hráč Michal Zbíral a čtvrté místo po první polovině ligy mohlo být pro leckoho málo.

„Chceme jít zase výš. Myslím si, že na to máme,“ říká trenér Michal Zbíral o ambicích svého týmu. „Na podzim náš herní projev nebyl ideální a snažili jsme se pracovat na tom, aby se to zlepšilo,“ dodává kouč.

Do čtvrtečního rána absolvoval strakonický tým v zimní přestávce pětatřicet tréninkových jednotek. A kouč při jejich sestavování a naplňování narážel na fakt, že nepracuje s profesionály. „Stoprocentní účast jsem měl na trénincích bohužel jen já,“ pousměje se Zbíral. „Limituje nás, že musíme házenou kloubit s pracovním, rodinným i školním životem.“

Ale vzápětí dodává, že když hráči chodili, pracovali vždycky na maximum. V tom je zase chválil.

Zimní přestávka měla pomoci strakonickým házenkářům získat větší sílu. „To byla jedna věc, která nám na podzim citelně chyběla. Soupeři mají dobře poskládaná mužstva. My naopak máme věkový průměr 19 let a tam je vidět, že nám chybí síla hlavně v obraně, když těžko zastavujeme náběhy těžších a silnějších protivníků. V útoku máme dobrý pohyb, ale pak jsme zase naráželi na to, že nám po vypjatých soubojích v obraně chyběly síly přizakončení,“ dodává Zbíral. „Takže se dá říct, že jsme potřebovali těžší hráče, a na tom jsme v rámci přípravy zapracovali.“

Trenéra mrzí poslední herní příprava, kdy Jihočeši prohráli s druholigovými Štáhlavami o sedm branek, což Zbíral označil za tvrdou facku, která ale přišla v pravý čas.

Na první pohled se zdá, že v první lize jsou karty jasně rozdané. Vedou Hustopeče s 18 body, druhý Chodov má 16, třetí Maloměřice 14 a na čtvrté pozici jsou Strakonice se 13 body.

„Já bych to ale neviděl tak jednoznačně. Hustopeče jsou nováčkem soutěže a na podzim do ní vstupovaly s tím, že nikdo moc nevěděl, co od nich čekat a jak se na ně připravit. Teď už jsme s nimi každý jednou hráli. Jsme moudřejší a můžeme se na ně lépe připravit. Rozhodně to nebudou mít jednoduché,“ upozorňuje kouč.

Pro něj i jeho tým bude stěžejní hned úvod jarní části první ligy. V neděli totiž nastoupí v hale Chodova. A o týden později pojede do Maloměřic. „Tyhle zápasy určitě rozhodnou o tom, kam naše sezona bude dál směřovat,“ je přesvědčen Michal Zbíral. S Chodovem Jihočeši v úvodu roku prohráli. Maloměřice dokázali porazit.

„Pro nás bude také důležité, jak se bude dařit Martinu Mošovskému. Na podzim to šlo, ale už ho věk i zranění začínají dohánět,“ míní Zbíral. A ta zranění platí všeobecně. „Jsme silní, ale naše základní sestava, která by tým měla táhnout, není tak široká,“ dodává kouč.

Doma se Strakoničtí představí až ve třetím jarním kole. V sobotu 9. března přivítají Vršovice.