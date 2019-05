Strakonický trenér: Za rok chceme do extraligy. Ať je na nás tlak

Letošní květen pro ně byl klidnější. A jsou také spokojenější. Tým má za sebou ročník v první lize mužů, kde potvrdil, že patří do užší špičky. Obsadil třetí pozici a až do poslední chvíle bojoval o příčku druhou.

„Do jarní části sezony jsme šli s tím, že chceme zlepšit naše postavení v tabulce. Cíl byl druhé místo. To se nám nakonec nepodařilo, ale alespoň jsme se posunuli víc nahoru, takže spokojení relativně jsme. Ale víme, že jsme mohli být výš,“ hodnotí sezonu trenér Michal Zbíral, který v průběhu soutěže nahradil u týmu Romana Marienku.

Ve druhé nejvyšší soutěži v tomto ročníku dominoval celek z moravských Hustopečí. Všechny soupeře překvapil hlavně v první části sezony. V odvetách už tak suverénní nebyl a někde i ztrácel. Třeba právě ve Strakonicích. „Některé týmy už se na ně dokázaly víc připravit a pak to měly těžší. Celkově je ale nutné říct, že byli nejlepší a možnost postupu si uhráli zaslouženě,“ pokračuje Zbíral.

O tom, jestli Hustopeče postup, který je letos stejně jako loni přímý, využijí, se rozhodne v červnu. To je termín pro podávání přihlášek do soutěže. Strakoničtí se pak budou moci těšit na souboje s Litovlí, která z extraligy sestoupila.

Jarní část tohoto ročníku udělala Strakonickým radost hned z několika důvodů. „Tím prvním je herní projev týmu v útoku. Tam se nám dařilo a hráli jsme hezkou házenou. Tou druhou věcí je pokrok Filipa Zdychynce, který se na jaře rozehrál,“ doplňuje Michal Zbíral.

A další je pak zájem o házenou ve Strakonicích, který je i po sestupu stále veliký. „Malý úbytek diváků byl. Kromě posledního duelu už jsme třeba nestavěli mobilní tribuny vedle střídaček jako v extralize,“ říká trenér. „Ale jinak byla naše hala na zápasy stále plná a to nás těší.“

Stejně tak trenér vítá fakt, že do další sezony může pracovat s kádrem, který měl i letos. Zatím nejsou zprávy, že by měl některý z hráčů odejít a to včetně zkušeného Martina Mošovského, který patří k lídrům jihočeského celku.

„Tým by měl být silnější v tom ohledu, že kluci nabrali zkušenosti a kostra by měla být širší. Jestli se nám povede doplnit o jednoho nebo dva hráče, to bude maximum,“ přidává kouč, který s týmem začne přípravu v polovině července.

Strakoničtí už teď vyhlašují smělý cíl. Za rok by se chtěli radovat z postupu do extraligy. „Cíl je postoupit. Klidně to řekneme veřejně, ať jsme trochu pod tlakem. Jako klub se chceme udržet mezi českou špičkou a být v extralize je jediná možná cesta,“ dodává Michal Zbíral.