Házenkář Kašpárek zamíří po sezoně ze Szegedu do Brestu

Kašpárek strávil v Maďarsku šest let, vedle Szegedu působil i v celku Balatonfüredi. „Role v týmu je důvod, proč měním angažmá. V Szegedu se mi moc líbí, v Maďarsku jsem strávil skvělých šest let. Odcházím proto, že chci být vůdčí osobnost týmu. A v Szegedu necítím, že bych byl tím hráčem, který by rozhodoval zápasy a měl tuto pozici,“ uvedl Kašpárek.

Brest si vybral z několika důvodů. „Rozhodoval jsem se mezi předními francouzskými a německými kluby. Mojí prioritou ale byla Liga mistrů, což mi německé kluby neumožňovaly a z francouzských klubů postupují do Ligy mistrů jen dva. Klub, který se o mě ucházel, nemá účast jistou. Já jsem se rozhodl pro jistotu, Liga mistrů je pro mě absolutní priorita,“ prohlásil.

„Brest jsem si vybral i proto, že v Brestu působí španělský trenér. Tím pádem se v Brestu hraje španělský styl házené, který uznávám a preferuji ho. Brest pro mě optimálně kombinoval všechno, co jsem od nového angažmá chtěl,“ dodal dvoumetrový hráč, který byl sedmým nejlepším střelcem evropského šampionátu v roce 2018, kde s českým týmem obsadil šesté místo.

Nové angažmá rozebíral i s veteránem Pavlem Horákem, který v Brestu působil mezi lety 2017 až 2019. „Konzultoval jsem s ním snad všechno, i když určitě mám ještě spoustu dalších otázek ohledně bydlení a života v Brestu. Ptal jsem se na fungování klubu, trenéra a Pavel mi v rozhodování hrozně pomohl. Ukázal mi vlastně samá pozitiva. Přiznávám, že jsem měl z Běloruska trochu strach, jak to v této zemi chodí. Ale Brest je normální evropské město plné dobrých restaurací a kaváren,“ dodal Kašpárek.