Už bych měl být oporou týmu, uvědomuje si házenkář Kašpárek

„Vím, že moje role v týmu se změnila. Předloni jsem byl nováček, teď bych měl být oporou mužstva. Bude na mně ležet větší zodpovědnost,“ uvědomuje si třiadvacetiletá spojka maďarského Szegedu před dnešním úvodním duelem proti domácímu Rakousku.

Jak se s očekávanou rolí tahouna srovnáváte?

Tlak si snažím moc nepřipouštět. Tíha na mě zatím nedolehla. Nervózní nejsem. Spíše se těším. Po dvou letech jsme se zase dostali na Euro a doufám, že navážeme na Chorvatsko.

Oficiální stránky Eura tipují, kteří mladí hráči na turnaji prorazí. Z českého týmu zmiňují vás a pivota Štěpána Zemana. Zaznamenal jste to?

Potěšilo mě to. Shodou okolností jsme na jednom pokoji. Ale čím více o nás píšou a zviditelňují nás, tím jsme pod větším tlakem. I na Štěpánovi bude ležet větší zodpovědnost, protože tady není Leoš Petrovský. Bude první pivot, takže se od něho očekává více. Ale ještě musíme oba na sobě hodně zapracovat.

V nominaci je vás sedm hráčů, kteří jste začínali s velkou házenou v Zubří.

Je to skoro polovina týmu. Je to i úspěch pro zuberský klub, že dokáže vychovat reprezentanty, a pro mladé kluky motivace, že i ze Zubří se dá dostat do národního týmu.

Co byste na letošním evropském šampionátu považoval za úspěch?

Pokud bychom zopakovali šesté místo z Chorvatska, byl by to nadstandard. Základem je postup z první skupiny do druhé, ve které by nás čekali silnější soupeři. Chceme si vypracovat co nejlepší pozici pro los play off o postup na mistrovství světa.

Jak se vám zamlouvá složení skupiny?

Není tam vyložený favorit. Možná trochu domácí Rakousko, Ukrajina je menší outsider. Ale každý může porazit každého.

V Rakousku se hraje Euro po deseti letech. Sledoval jste ho tehdy?

To jsem teprve začínal doma v Žeravicích s házenou, tehdy s národní, takže jsem mistrovství Evropy moc nevnímal.

Češi tam měli takřka domácí prostředí. Spoléháte, že ho vytvoří znovu?

Vídeň je blízko, takže doufám, že nás přijede podpořit co nejvíce lidí. Chystá se moje rodina i kamarádi. Podporu budeme potřebovat.

Szeged vyslal na šampionát dvanáct hráčů. S čím jste se v klubu rozešli?

Dá se říct, že kdo v Szegedu není zraněný, tak jel na Euro. Ve skupině se s nikým nepotkám, tak doufám, že to vyjde ve druhé proti Španělsku a Srbsku.

Čeští házenkáři Stanislav Kašpárek (vlevo) a Pavel Horák (vpravo) zklamaní z výsledku zápasu s Chorvatskem.

Szeged proplouvá suverénně Ligou mistrů. Mrzí vás hodně, že se moc často nedostanete do hry?

Zpočátku jsem ji nehrál vůbec, pak jsem dostal pár minut. Hrát by chtěl každý, ale nezbývá mi nic jiného než více trénovat a šanci si zasloužit. Konkurence v Szegedu je obrovská a potřebná. Máme výborný tým s ambicemi na Final 4.

Už jste vybrousil maďarštinu?

Tři roky jsem hrál u Balatonu a tam jsem se učil maďarštinu. V Szegedu máme ale jenom čtyři Maďary, takže v týmu se mluví víceméně jenom anglicky.

Za dva roky hostí mistrovství Evropy Slovensko a Maďarsko. Je to poznat?

V Szegedu se staví nová hala, mistrovství už propagují. Maďaři se připravují na domácí šampionát a tohle Euro neberou tak vážně.