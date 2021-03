Kašpárek o angažmá v Bělorusku: Nejdu tradiční cestou. Chci se stát lídrem

„Nejdu úplně tou tradiční cestou. Chtěl jsem dál hrát Ligu mistrů, poznávat španělský styl hry a zároveň se stát vůdčí postavou týmu. A tohle všechno mi Brest nabízí. Bělorusko pro mě bude nová výzva v házené i v životě,“ vysvětlil Kašpárek v rozhovoru pro svazový web.

Je to překvapení i proto, že se o služby rodáka ze Žeravic ucházely i celky z Francie a Německa, jejichž ligové soutěže jsou nejkvalitnější na světě. „Nabídek byla spousta. Mojí prioritou ale byla Liga mistrů, což mi německé kluby neumožňovaly a z francouzských klubů postupují do Ligy mistrů jen dva a klub, který se o mě ucházel, nemá účast jistou. Rozhodl jsem se pro jistotu, kterou je Brest. Liga mistrů je pro mě absolutní priorita. O tom, že německá a francouzská liga jsou kvalitní, nemám pochyb, ale účast v Lize mistrů pro mě byla rozhodující,“ přiznává.

Ačkoli u nás je Bělorusko vnímáno především jako země, kde vládne totalitní režim prezidenta Lukašenka, proti němuž několik měsíců demonstrují lidé, je to zároveň také solidní házenkářská adresa. Dva roky tam strávil Pavel Horák a angažmá si pochvaloval.

„S Pavlem jsem v kontaktu. Konzultoval jsem s ním snad všechno, i když určitě mám ještě spoustu dalších otázek ohledně bydlení a života v Brestu. Ptal jsem se na fungování klubu, trenéra a Pavel mi v rozhodování hrozně pomohl.

Ukázal mi vlastně samá pozitiva. Přiznávám, že jsem měl z Běloruska trochu strach, jak to v této zemi chodí. Ale Brest je normální evropské město plné dobrých restaurací a kaváren,“ má jasno Kašpárek.

Zajímavé je, že Horák pochází z Dluhonic, což je stejně jako Žeravice místní část Přerova. Oba také začínali s národní házenou, původním českým sportem, který v okolních vesnicích stále žije. A stejně tak se oba vytáhli do dvou metrů. Kašpárek navíc oslaví v červnu teprve pětadvacet let, je levák a s šestiletou zkušeností z Maďarska, kde je házená na vysoké úrovni, se stal žhavým zbožím pro celou Evropu.

Ruština třikrát týdně

V Bělorusku chce udělat další krok vpřed. „Působí tu španělský trenér, tím pádem se zde hraje španělský styl házené, který uznávám a preferuji ho. Navíc je tam řada hráčů, kteří si španělským systém prošli, a tak vím, co od toho čekat. Brest tak pro mě optimálně kombinoval všechno, co jsem od nového angažmá chtěl,“ pochvaluje si.

Rád by také na hřišti převzal roli lídra. V Szegedu dorostl v oporu, ale přece jen v týmu nabitém spoustou skvělých hráčů, kteří se museli o minuty na hřišti podělit. „Právě role v týmu je důvod, proč měním angažmá. V Szegedu se mi moc líbí, v Maďarsku jsem strávil šest skvělých let. Odcházím ale proto, že chci být vůdčí osobnost. A v Szegedu necítím, že bych byl tím hráčem, který by rozhodoval zápasy a měl tuto pozici. Chci mít v týmu větší roli, být lídrem a mít větší porci minut na hřišti,“ prohlásil Kašpárek.

To jsou všechno důvody, které ukazují cílevědomost, s níž žeravický mladík k házené přistupuje. Brest by ho mohl přiblížit k velkému snu, kterým je zvednout nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů. Vedle domácí soutěže také působí v SEHA lize týmů z jihovýchodní Evropy. „Tam bude Brest bojovat o pódiové umístění s Vardarem a Veszprémem, takže nás čeká spousta dobrých zápasů o titul. V Lize mistrů letos Brest skončil před Szegedem na čtvrtém místě. Je vidět, že se klub posouvá, zažívá asi nejlepší sezonu v Lize mistrů. Snad se mu to bude dařit i do budoucna se mnou a porostou i jeho ambice,“ přeje si.

Aby snáz zapadl, začal Kašpárek s lekcemi ruštiny. Stejně jako si osvojil složitou maďarštinu, nechce vůbec nic podcenit ani v novém angažmá. „Ruštinu mám s paní učitelkou dvakrát až třikrát týdně. Nechci úplně spoléhat na angličtinu, přece jenom je to bývalá země Sovětského svazu, takže bude určitě lepší přijet alespoň se základy ruštiny. Je tedy daleko jednodušší než maďarština, protože je to slovanský jazyk, a zatím mě moc baví,“ dodal Kašpárek.