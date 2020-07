Házenkářky Kynžvartu zahajují přípravu. Jsme plni očekávání, říká trenér

V Kynžvartu posilují kádr, zatím jsou tři nové hráčky Ke svým cílům a stoupání do většího povědomí házenkářské veřejnosti potřebují v Kynžvartu posilovat a doplňovat kádr. Tím také zvyšovat konkurenci a kvalitu celého týmu. Se startem přípravy vítají tři nové hráčky. Veronika Dvořáková

S házenou začínala v Chebu, odkud pochází. Současně s tím chodila na gymnastiku. Nedávno úspěšně dokončila maturitní zkoušku na sportovním gymnáziu v Mostě, kde dosud hrála, a nyní se hlásí na vysokou školu. „Je to komplexní hráčka, kterou potřebujeme v útočné a hlavně v obranné fázi hry. Má všechny předpoklady být dirigentkou družstva. Má zkušenosti i z Mol ligy, spolupracovali jsme spolu i v Mostě, znám její kvality a schopnosti, které by mohla dát družstvu. Je to obrovská posila, kterou jsme si přáli,“ charakterizuje novicku v kynžvartském kádru trenér Peter Sabadka. Annamaria Patrnčiaková

Pochází ze Šuran, jižní Slovensko, kde žije její rodina. Házenou hraje od šesti let, v mládí se věnovala i dalším sportovním aktivitám. Postupem času se to vytříbilo a zůstala u házené. V patnácti se rozhodla pro sportovní gymnázium v Trenčíně zaměřené na házenou. Byla tam šest let, následovaly Michalovce, Zlín, Hodonín a Olomouc. „Její přednosti jsou střelecké, dlouhodobě je v interlize jedna z lepších střelkyň. Je sice křídlo, ale my ji budeme využívat i na postě spojky. Čekáme, že nám zefektivní útočnou fázi hry,“ vypočítává kynžvatský kouč důvody jejího příchodu. Adéla Srpová

Tato mladá brankářka je na hostování z Mostu, ostatně jako dvě její spoluhráčky. „Věkem ještě dorostenka, ale hráčka s obrovským potenciálem. Vyztuží nám brankářský post se Žaklin Mirkovič a Martinou Hrbkovou,“ věří trenér Peter Sabadka.