Házenkářky Kynžvartu míří v prvoligové tabulce vysoko

S vesměs aspiranty na závěrečné boje o titul obstály na výbornou. Dokonce se jim podařilo vyhrát nad Hodonínem. „Věřím, že budou přínosem. Měli jsme trochu větší obavy, než se ukázalo, jestli jsme schopni držet s takovými soupeři krok. Ukázalo nám to velmi mnoho, hlavně správnost vytyčeného směru,“ pochvaluje si trenér Peter Sabadka.

Budou muset diktovat tempo

Je tu pouze malý problém, „přepnout se“ na zápasy s jen prvoligovými soupeři. „S tím můžeme mít problém. Zápasy v přípravě chtěli i soupeři hrát nátlakově, jsou zvyklí na vysoké tempo hry, je vidět, že tato družstva chtějí využívat otevřené prostory k rychlým protiútokům.

Tímto vnucují soupeři své tempo, nám se dařilo se na to adaptovat, ale v první lize bude pro nás výzvou, abychom my určovali tempo. Doufám, že se nám to proti každému soupeři podaří,“ věří trenér.

Vždyť také v Kynžvartu mají velmi vysoké ambice, minimálně medailové příčky v první lize. „Těšíme se, myslím, že družstvo je dobře připravené. Škoda, že nás limitují některá zranění, ale o to budeme ještě silnější, až se ty hráčky vrátí.“

Peter Sabadka může projevit absolutní spokojenost s tím, co si na přípravu stanovili. „Děvčata chci pochválit, skutečně odvedla velmi dobrou práci, předvedla kvalitní tréninkovou činnost a pěkně se prezentovala v přípravných zápasech,“ říká. Vše s cílem zdokonalit herní projev. Bohužel problémem jsou zdravotní indispozice, sestava se bude skládat obtížně.

Jedno pozitivum. Velmi dobře se po rekovalescenci vrací do hry Zdeňka Friedel.

Ale všechny hráčky mají své místo v týmu a už je i větší zastupitelnost. K tomu přispěly i vydařené posily.

Brankářský minitým

V brance mladá Adéla Srpová. „Obrovská spokojenost. V přípravných zápasech odvedla vynikající práci s vysokou efektivitou chytání. Věřím, že bude velkým přínosem, dostává se do velmi dobré formy,“ pochvaluje si kouč.

A v poli Veronika Dvořáková. „Je velká osobnost v týmu dělající obrovské penzum práce jak v obranné, tak útočné činnosti.“ A zkušená Annamaria Patrnčiaková. „Také velký přínos, jen má trochu problémy adaptovat se na nový post spojky, hrávala křídlo. Pochvala za přístup a snahu.“

Brankářky jsou v Kynžvartu tři, což není přepychem. „Nevyhnutně potřebujeme tři brankářky v tréninkovém procesu, není to nic nadstandartního. Minulý rok jsme měli jednu a mnohokrát se stalo, že na tréninku musel zaskakovat asistent Dvořák,“ vzpomíná Peter Sabadka. Zdá se být velmi kvalitní brankářská sestava Žaklin Mirkovič, Adéla Srpová a Martina Hrbková. „Je až famózní, že ve svém věku stále zlepšuje celkový dojem,“ chválí.

Se Slavií začaly i skončily

Týden před soutěží hrály házenkářky poslední přípravu v Praze na Slavii. S tím soupeřem, s nímž dvojzápasem otevíraly přípravné období.

„Jsem spokojen, děvčata prokázala herním projevem, že jdeme správným směrem. Dokázali jsme ve vícerých úsecích hry hrát velmi vyrovnanou partii s tak silným soupeřem. Mohli jsme si dovolit i rozložit vytíženost na juniorky,“ přibližuje kynžvartský kouč.

V sobotu tedy vstoupí do první ligy, prvním soupeřem bude Sokol Vršovice. „Měly dobrou přípravu a výsledky. Na úvod nás čeká jeden z těch kvalitních a zdatných soupeřů v první lize. Měl by prověřit, zda naše vysoké ambice nebyly přehnané,“ dodává Peter Sabadka.