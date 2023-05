Házenkářky Mostu si zahrají o desátý titul, vyzve je Slavia

Dlouholeté české jedničky z Baníku Most si zahrají o jubilejní desátý titul za sebou, z toho posedmé se Slavií. Loni Černí andělé zdolali ve finále Plzeň, jež se letos do play off nedostala.

Házenkářky Mostu minulý týden vyhrály v Olomouci 28:23 a postup stvrdily vítězstvím 31:29. Sedmi góly k němu přispěla dvacetiletá Charlotte Cholevová, v dresu Hanaček se sedmkrát trefila Iva Závišková.

Ještě větší náskok si z úvodního utkání přivezla Slavia, jež Písek na jeho hřišti deklasovala 29:21. Sokol sice odvetu i díky dvanácti gólům bývalé reprezentační kanonýrky Ivety Korešové vyhrál 27:23, na první finále ale nedosáhl.

Dvojzápas o titul se bude hrát 13. a 20. května.

Házenkářská interliga žen Semifinále českého play off - odvety Slavia Praha - Písek 23:27 (12:15)

Nejvíce branek: Vostárková 6, Míšová 6/3, Franková 4 - Korešová 12/3, E. Svobodová 5, Stellnerová 4. První zápas 29:21, postoupila Slavia. Most - Olomouc 31:29 (15:13)

Nejvíce branek: Cholevová 7, Šponéová 6, Andrýsková 5 - Závišková 7/3, Jansová 6, T. Fryčáková a Kuxová po 4. První zápas 28:23, postoupil Most.

Házenkářská interliga žen České play out - 4. kolo Poruba - Kynžvart 18:16 (8:6)

Nejvíce branek: Farářová 6/3, Karolína Rajová a Konečná po 4 - Kapusniaková 4, Patrnčiaková 3, Michalcová 3/3. Zlín - Plzeň 28:31 (14:18)

Nejvíce branek: Polomíková a Kříčková po 4, Ševčíková 4/4 - V. Galušková 12/5, Franzová a Lásková po 4, Schreibmeierová 4/1.