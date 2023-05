Můžeme vyhrát o osm gólů, burcuje písecká Korešová před semifinále

V nejhorší možný moment předvedly nejslabší výkon. Písecké házenkářky si po jedenácti letech vybojovaly účast v play off nejvyšší soutěže. Vstup do semifinále se jim však vůbec nepovedl. Do odvety na hřišti pražské Slavie si nesou osmibrankové manko po porážce 21:29. „První poločas už horší být nemohl. Nešlo nám vůbec nic,“ litovala Iveta Korešová.