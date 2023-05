Házenkářky Mostu hlásí posilu, z Olomouce přivedly reprezentantku Kuxovou

„Bude to pro mě nová výzva, moc se na to těším. Myslím, že Olomouc už mi dala vše, a jsem jí za to neskutečně vděčná. Teď je čas posunout se dál. Most je pro mě nejlepší volba v Česku,“ uvedla Kuxová.

„Do Mostu přicházím, aby se posunula jako hráčka a abych se pak mohla podívat dál do zahraničí, a tím si splnila svůj sen,“ dodala nejlepší olomoucká střelkyně v uplynulém ročníku interligy.

Most, který bude nově trénovat bývalý dlouholetý český reprezentant Vladimír Šuma, už dříve oznámil příchod brankářky národního týmu Karin Řezáčové z Plzně. Černé anděly naopak po dvou letech opustila slovenská spojka Tatiana Šutranová, která získala angažmá v rumunském klubu CSM Deva.

Most před týdnem podlehl ve finále pražské Slavii a nepovedlo se mu získat desátý titul v řadě.