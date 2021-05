Velké cíle bych nedoporučoval, říká kouč házenkářů k Euru. Zůstane u týmu?

Trtík vedl družstvo jen při několika trénincích a šesti utkáních, nicméně reprezentantům se pod jeho vedením dařilo. „Ale nedá se mluvit o nějakém trenérském úspěchu,“ odmítal zásluhy své osoby.

„Spíše šlo o koučink a vytváření atmosféry v týmu. Kluci se tomu moc nebránili, takže je to dobrá zkušenost i pro mě.“

Pod jeho dozorem obsadili čeští házenkáři v kvalifikační skupině druhou příčku, postupovou pozici stvrdili nedělní výhrou v Brně nad Ukrajinou 27:22.

Při losování evropského šampionátu, který v lednu příštího roku hostí Slovensko a Maďarsko, tak budou ve druhém koši.

Jak moc je pro vás toto umístění vzhledem k nasazení důležité?

Moc ho nepřeceňuji, protože špička je velmi vyrovnaná. Nám šlo hlavně o to, abychom udrželi určitou úroveň hry, což se nám s výjimkou utkání na Faerských ostrovech dařilo. Po této porážce jsme ale hned o dva dny později proti Ukrajině potvrdili, že to byla jen náhoda a že máme dobře poskládaný tým, který je oprávněný hrát na mistrovství Evropy.

S výkony jste tedy spokojen?

Úplně ideální to nebylo, ale je otázka, jestli to vůbec jde tak, jak si to představujete. Je to v uvozovkách jenom sport a nedá se to ovlivnit na 100 procent. Ale určitě jsme vytvořili dobrý týmový dojem ze hry.

Tahouny týmu byli brankář Martin Galia a nejlepší střelec všech zápasů Matěj Klíma. Co říkáte na jejich příspěvek?

Předvedli nadprůměrný výkon. U Martina jsem měl trochu strach, protože jsem věděl, že je dobitý. Hrál i pod tabletkami proti bolesti, ale zvládl to úžasně. Matěj je pro mě obrovské překvapení, uvedl se v české lize a buduje si renomé i ve světové házené. Myslím, že má velmi dobře našlápnuto. Potvrzuje, že i u nás se rodí talenti.

Reprezentace pod Trtíkem Rusko - Česko 28:27

Česko - Faerské o. 28:20

Česko - Rusko 27:27

Ukrajina - Česko 26:28

Faerské o. - Česko 26:27

Česko - Ukrajina 27:22

Jak vidíte šance týmu na evropském šampionátu?

Šance jsou vždy, cílem by mělo být postoupit ze základní skupiny. Je fajn, že jsme první krok udělali, navzájem jsme si věřili a postoupili jsme. Nedoporučoval bych dávat si velké cíle, protože je to vždy ošemetné a zrádné.

Původně jste měl smlouvu do konce kvalifikace, jak to vypadá s vaší účastí na mistrovství?

Je to padesát na padesát. Není mi to jedno, to bych byl pokrytec, ale jsem připravený na obě varianty. Mám svoji práci v Českém svazu házené, která mi dělá radost, takže nemám žádný problém zase pracovat s mládeží. Ale naopak také nemám problém ty kopačky sundat z hřebíku a obout si je jako teď a jet s kluky na mistrovství, protože v týmu máme dobrou chemii. Nepotkal jsem nikoho, s kým by byly problémy, jsou to vyspělí hráči.

Takže by vás mrzelo, kdybyste u týmu nezůstal?

Bylo by mi to líto, ale rozchodil bych to. Na Slovensku jsem se narodil, mám tam spoustu přátel a pro každého trenéra je čest a pocta, když může kormidlovat vlajkovou loď české házené na mistrovství Evropy. Takže by mě velmi potěšilo, kdyby přišlo rozhodnutí, že všechno zůstává.