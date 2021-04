ONLINE: Čeští házenkáři bojují na Ukrajině o šanci zahrát si na Euru

V březnu si český národní celek připsal tři body za výhru nad Faerskými ostrovy a remízu s Ruskem, kterému předtím na úvod těsně podlehl. Ve skupině zatím patří Trtíkovým svěřencům třetí místo, na šampionát v Maďarsku a na Slovensku postoupí dva týmy a doplní je čtveřice celků z třetích míst.

ONLINE: Ukrajina vs. Česko Začátek zápasu je naplánován na 17:00 SEČ

Po utkání v Záporoží se v pátek Češi představí na Faerských ostrovech a kvalifikaci uzavřou v neděli doma proti Ukrajině. „Věřím, že k postupu by mohly stačit i tři body. Pokud bychom je získali, mohli bychom postoupit ze třetího místa. Ale uděláme maximum pro to, abychom vybojovali co nejlepší výsledky a v boji o postup nemuseli spoléhat na druhé,“ prohlásil Trtík při online rozhovoru s novináři.

Kouč se však musí obejít gólmana Tomáše Mrkvy či kapitána národního celku Tomáše Babáka, které neuvolnily jejich bundesligové kluby, chybí třeba i levoruký střelec Stanislav Kašpárek.



Zvládnou Češi zacelit mezery v sestavě a vytvoří si dobrou pozici v boji o postup? Sledujte v online reportáži.