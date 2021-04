Do brány jako jednička. Už jsem s tím nepočítal, přiznává veterán Galia

V nahuštěném programu hrají Češi ve středu na Ukrajině, v pátek na Faerských ostrovech a v neděli se vrací domů na odvetu s Ukrajinou.

„Absolutně nechápu, proč se to vše muselo natlačit do dubna, zajímalo by mě, který chytrák to vymyslel,“ podivuje se nad bláznivým harmonogramem reprezentační trenér Rastislav Trtík.



V duelech o účast na šampionátu, který příští rok hostí Slovensko a Maďarsko, bude jeho první brankářskou volbou Galia, druhého gólmana Tomáše Mrkvu, který zazářil při březnovém srazu, neuvolnil klub.

„Zodpovědnosti se nebojím, beru si nazpátek post brankáře číslo jedna,“ vyhlásil Galia na úterní online tiskové konferenci.

Dostačující výkonností rozhodně oplývá, jen sil už nemá tolik, aby naplno vydržel náročný zápasový rozpis.

„Určitě nejsem schopný odchytat tři zápasy celých šedesát minut,“ deklaruje dopředu. Proto bude připraven také dvacetiletý Šimon Mizera, který v dresu Zubří ve čtvrtfinále extraligy trápil favorizovanou Karvinou.

„Určitě dostane příležitost. Viděl jsem ho chytat v play off a věřím, že potvrdí stoupající formu. V lize chytá doopravdy výborně,“ chválí svého parťáka o 22 let starší Galia.

Národní tým odlétá na Ukrajinu ve středu, tedy v den zápasu, utkání pak začíná v 17:00 českého času.

A co na házenkáře čeká?

„Jsou agresivní jak v obraně, tak v útoku, mají obrovské pivoty, chytré hráče a velmi rychlá křídla,“ vypočítává Trtík přednosti Ukrajinců, největších soupeřů jeho týmu v boji o druhou postupovou příčku.

„Jsou situace, kdy si řeknete, že to snad proti nim nemůžete uhrát. Mají velmi kvalitní družstvo, očekávám vyrovnaný průběh. Budeme se muset vyvarovat zbytečných chyb.“

Házenkáři v boji o Euro Reprezentanti v kvalifikaci mistrovství Evropy dosud sehráli tři utkání, v polovině března prohráli a remizovali s Ruskem a porazili Faerské ostrovy. V tabulce skupiny jsou tak třetí se ziskem tří bodů. První dva celky však mají odehraný zápas navíc.

Ze Záporoží, které leží jen 250 kilometrů od míst ukrajinsko-ruských střetů, čeká na házenkáře dlouhý let až doprostřed Severního moře na Faerské ostrovy.

„V cestování bych ale nehledal nějaké alibi,“ nepřipouští Galia možné výmluvy kvůli náročným štrekám. „Musíme se přizpůsobit, nic jiného nám nezbývá.“

Navzdory absenci brankáře Mrkvy a nového kapitána Tomáše Babáka, které na sraz nepustil německý Bergischer, a zdravotním komplikacím dalších hráčů, kvůli nimž není sestava tak početná, panuje v české partě dobrá a natěšená nálada.

„Soustředíme se jen na házenou a děláme vše pro to, abychom byli úspěšní,“ přibližuje Gaia. Cíl zní následovně: ve třech utkáních urvat dohromady alespoň tři body.

Ukrajina - Česko od 17 hodin online

Takový zisk by podle propočtů trenéra Trtíka měl stačit alespoň k tomu, aby Češi na šampionát proklouzli jako jeden ze čtyř nejlepších týmů na třetích místech ve skupinách. Jistotu postupu mají první dva celky z každé z osmi skupin.

„Určitě bych měl větší radost, kdybychom získali bodů víc, ale vzhledem k situaci a všem hendikepům si nedovedu představit, že bychom získali šest bodů,“ přemítá Trtík. „Když získáme tři, tak jsou kluci frajeři. Pokud to zvládneme, bude to velké umění a bude nás to stát hodně sil.“