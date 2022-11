Karvinští uhájili postup v Poháru EHF, byť šetřili klíčové hráče

„Pomohlo nám, že jsme si z Kosova přivezli čtyřbrankový náskok, ale i ten měl být větší, což jsme doma ukázali v prvním poločase, kdy jsme vedli o deset branek,“ řekl karvinský pivot Václav Franc.

Karvinští dovolili soupeři dát první gól až v osmé minutě.

Jejich trenér Michal Brůna už během první půle poslal do hry nadějné hráče, načež protivníci smazali ztrátu a v 53. minutě otočili stav na 28:29. A byť kouč nechal rozcvičovat Soláka, Patzela a Nantla, nezpanikařil. Do hry je neposlal.

„Prohrávali jsme, takže jsem nechtěl riskovat,“ vysvětlil Brůna, proč nechal opory rozhýbávat. „Ale chtěl jsem, aby mladí vydrželi až do konce. A vyšlo to.“

Vážně mu nezatrnulo? „Jasně, kdyby hosté dali ještě dva haluzové góly, bylo by to na hraně. Kluci předtím promarnili vedení, ale je to pro ně škola. Kdy jindy bychom je měli postavit než v utkání, do něhož jsme šli se solidním náskokem.“

Co mu mladí hráči ukázali? „Že někteří na to nemají, jiní se ale ukázali dobře,“ odpověděl Michal Brůna, leč jmenovat odmítl.

„Pro mě to bylo něco neskutečného,“ těšil se z premiéry v evropských pohárech osmnáctiletý Šimon Klus, který předtím naskočil do sedmi extraligových duelů. „Byla to pro mě obrovská zkušenost hlavně z pohledu obrany. U soupeřů je znát větší síla, rychlost.“

Strach o výsledek, když Rahovečtí vývoj utkání na chvíli otočili, neměl. „Kdyby bylo zle, nastoupili by zkušení hráči. Spíše jsem se obával o svůj výkon, aby se nezhoršoval.“ Stejně jako první zápas i odvetu odehráli karvinští brankáři osmnáctiletý Matěj Brychlec a o rok mladší Ondřej Míra. Petr Mokroš je zraněný a Martin Galia v sobotu zůstal v pozici asistenta trenéra. „Máme nové duo, které tady vyrůstá pro karvinskou branku. Připravujeme si je. Co by za to jiní dali, aby mohli v tak mladém věku hrát evropský pohár,“ uvedl Michal Brůna.

Příležitost proti Rahoveci dostalo šest karvinských házenkářů, jimž dosud nebylo 20 let. Důvodem byl i nabitý program mužstva. „Plánovali jsme, že základní šestku pošetříme, aby byla fit na Lovosice. A to vyšlo,“ řekl Brůna.

Karvinští hned včera ve čtvrtfinále Českého poháru vyřadili Lovosice 29:24 (16:11). Původně se s nimi měli utkat ve středu, ale soupeř je požádal, zda by se nestřetli už v neděli, jelikož v sobotu hrál extraligu ve Frýdku-Místku (39:29).

„Na jejich návrh jsme přistoupili, jelikož jsme si z Kosova přivezli solidní náskok, takže jsme mohli některé hráče nechat odpočinout,“ řekl Brůna. „A k tomu budeme mít více času připravit se na Plzeň, kterou hostíme v sobotu.“

Karvinští včera uzavřeli osmidenní cyklus, během něhož odehráli čtyři zápasy a přibližně 50 hodin trávili v autobuse při cestách za soupeři.