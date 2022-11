Karvinští házenkáři šetřili opory, takže Franc musel útočit

Karvinští si ale neoddechnou.

Už v sobotu od 18.00 hostí ve 12. kole extraligy první Plzeň. A pak se začnou chystat na třetí kolo Evropského poháru, v němž 3. prosince přivítají další balkánský tým – RK Gračanica, momentálně šestý celek nejvyšší soutěže v Bosně a Hercegovině.

„Modlil jsem se, abychom vzhledem k našemu programu necestovali někam na Kypr, znovu do Kosova, anebo nedejbože na Island,“ řekl karvinský pivot Václav Franc.

Leč mužstvo pojede znovu na Balkán, kam za předchozím soupeřem najelo tam a zpátky přibližně 36 hodin autobusem. Rahoveci bylo od Karviné zhruba 1 300 kilometrů daleko. Do Gračanice je to o takových dvě stě kilometrů méně.

„Dobré je, že to není až tak daleko, ale více se soupeři budeme věnovat až od příštího týdne. Teď se plně soustředíme na Plzeň,“ uvedl karvinský trenér Michal Brůna.

Pro Václava France jsou evropské poháry jako reprezentace. „Je to něco jiného než liga a Český pohár. Stojí proti vám zahraniční soupeř, takže máte možnost konfrontace s jiným herním stylem. A je super, že v odvetě proti Rahoveci si mohli zahrát i mladí kluci, které v kádru máme,“ připomněl Franc, že kouč proti kosovskému protivníkovi postupně postavil hodně mladou sestavu, aby šetřil opory.

A samotný Franc, jenž je v týmu stejně jako v národním mužstvu vedený jako obranář, přecházel i do útoku. Důvodem bylo zranění Jana Užeka, který je po operaci zápěstí. „A další pivot – Maťo Nantl – odehrál větší minutáž předtím na Dukle, takže jsme museli rozložit síly,“ uvedl Václav Franc.

Nezapomněl útočit?

„Ne,“ smál se. „Ale útočit ani moc neumím. Když se vpředu objevím, je to spíše náhoda. Tentokrát to opravdu byl jen záskok. Není to moje stabilní místo.“

Franc potvrdil, že postup v pohárech, evropském a českém, je pro Karvinské po prohře s pražskou Duklou 29:30 povzbuzením do další části extraligy.

„S tím jsme do těch pohárových zápasů trochu i šli,“ dodal Václav Franc. „Výsledek z Dukly byl špatný, ale udělali jsme tam čtyři technické chyby, což je náš rekord v této sezoně. K tomu jsme měli dvacet osm neproměněných střel, což jsem ještě nezažil.“