Soustředili jsme se na to, aby nám vstup do sezony vyšel, říká kapitán Plzně

„Říkali jsme si, že vstupy do posledních sezon jsme měli takové vlažnější. Dávali jsme si pozor a jsme rádi, že nám to letos vyšlo,“ míní kapitán úřadujících vicemistrů z Plzně Petr Vinkelhöfer.

Už první zápasy naznačily, že Talent a Karviná znovu patří mezi nejvýraznější adepty na finále. Další test čeká Plzeň ve středečním čtvrtém kole, v 18 hodin v domácí hale před kamerami ČT Sport nastoupí proti Novému Veselí.

Právě s nimi jste v minulém sezoně hned v úvodním kole doma nečekaně padli. Máte to ještě v hlavách?

Že bychom na ně měli nějakou pifku, to určitě ne. Chceme vyhrát každý zápas, podle toho k tomu přistoupíme.

Nové Veselí obměnilo kádr, vede je nový trenér. Po dvou porážkách v minulém kole remizovalo s Duklou, jaký vás čeká soupeř?

Nemají už v kádru tolik cizinců. Zapracovávají do sestavy dost odchovanců, mají kvalitní mládež. Je to jiný tým než dříve, ale my doma rozdávat body určitě nechceme.

Zatím máte na kontě tři přesvědčivé výhry. Jste spokojení?

Do soutěže jsme vstoupili dobře, vyhráváme, i herně se nám docela daří. Takže ano, vládne spokojenost.

Frýdek-Místek, kde jste v neděli vyhráli 34:28, byl zatím nejtěžší soupeř?

Výsledkově to tak vypadá. My ve Frýdku hrajeme pravidelně hned na začátku sezony, vždycky to tam bylo takové rozporuplné, herně se nám úplně nedařilo. Tentokrát si myslím, že to z naší strany byla kontrolovaná výhra.

Zazářil makedonský křídelník Kosteski, připsal si nevídaných sedmnáct branek z devatenácti střel. Co na ten výkon říkáte?

Že se mu zadařilo parádně. Měl tam hodně rychlých protiútoků, dokázal je proměňovat. Ukazuje se jako dobrá posila a doufám, že se mu bude dařit i nadále.

Do české extraligy se zapojil slovenský Prešov, vítáte to?

Po sportovní stránce je určitě obohacení. Konfrontace s tak vyspělým evropským mančaftem je pro české kluby včetně nás vždycky dobrá.

Na přelomu října a listopadu vstoupíte do evropských pohárů, ve druhém předkole European EHF Cupu vás čeká lotyšský ZRHK Tenax Dobele. Už jste sháněl nějaké informace?

Zatím jsem se nepídil, teď se soustředím na extraligu. Až se to bude blížit, začnu řešit Lotyše.

Loni jste ve stejné soutěži došli až do čtvrtfinále. Chcete to zopakovat?

Nejdřív musíme zvládnout prvního soupeře. A hodně záleží na losu, jaké nám případně přisoudí v dalších kolech.