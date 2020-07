Kapitán házenkářské reprezentace oblékne dres katarského týmu Al-Vakrá

Zdráhala po dvou letech opouští polskou Wislu Plock. „Pro nové angažmá jsme se rozhodl proto, že už nebylo možné spolupracovat se současným trenérem ve Wisle Plock. Ve hře bylo více variant. Po delším zvažování jsem se rozhodl pro Katar. I proto, že tam působí trenér, kterého znám už delší dobu. Myslím si, že naše spolupráce bude mít smysl,“ uvedl v tiskové zprávě českého svazu Zdráhala.

„Je to velmi ambiciózní tým, který bude chtít hrát o tituly. Také jako celá rodina poznáme novou kulturu, což je něco, co je do života velmi cenné. Právě odlišná kultura a mentalita byly také velkou motivací, proč si vyzkoušet angažmá v Kataru. Děti poznají multikulturní společnost a budou chodit do anglické školy. I pro ně to bude do života velké plus,“ dodal Zdráhala.

Tým Al-Vakrá leží na okraji metropole Dauhá. „Budeme žít kousek od fotbalového stadionu. Do centra Dauhá je to kousek. Těšíme se na místní kuchyni, vůně, na všechno, co je spojené se životem v pro nás tak cizokrajné zemi,“ uvedl Zdráhala.

Velkou roli v jeho rozhodování sehrálo i to, že se s národním týmem v lednu představí na mistrovství světa v Egyptě. „Angažmá v Kataru by mi mohlo v některých ohledech s přípravou na mistrovství světa v Egyptě pomoci. Podnebí je dost podobné a aklimatizace tak pro mě nebude tolik složitá. Podobnou aklimatizaci by si určitě zasloužil celý národní tým, ale to je otázka dalšího jednání,“ dodal.