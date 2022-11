Házenkářky přehrály norskou rezervu a bez ztráty bodu ovládly turnaj v Chebu

Český celek Seveřanky ani jednou v zápase nepustil do vedení, ale do většího náskoku se dostal až v závěru prvního poločasu. Od stavu 13:13 dostal domácí tým jediný gól a sám jich do přestávky pod vedením nejlepší střelkyně a autorky devíti branek Markéty Jeřábkové nasázel sedm.

V úvodu druhé půle završil český celek pětibrankovou šňůru a byl v sedmigólovém vedení. Ve 41. minutě po trefě Adély Stříškové, jež v utkání skórovala sedmkrát, vedly domácí hráčky už 25:17, ale v závěru se nakonec ještě o výsledek strachovaly.

Pět minut před koncem už to bylo jen o dva góly, ale víc už Dahlův tým nepřipustil, byť v závěru nejlepší střelkyně zápasu Marit Jacobsenová desátou trefou ještě stanovila znovu dvoubrankový, konečný rozdíl.

„Hráli jsme extrémně dobře v první půli. Vedli jsme 20:14, nemůžeme čekat, že norský tým bude pořád dole. Norky nepřestaly hrát, bojovaly do konce. My jsme byli unavenější, ale kontrolovali jsme to. Vyhráli jsme o dva góly, mohlo to být o tři,“ řekl v nahrávce pro média Dahl. „Cítím se velmi dobře, vyhrát (turnaj) je vždy krásné. Že jsme to zakončili výhrou nad Norskem, o to jsem spokojenější,“ dodal Dahl.

Jeho nové svěřenkyně odehrály během necelého týdne pět zápasů, v pátek a v neděli se představily v přípravě ve Švédsku s bilancí jednoho debaklu 20:36 a jedné remízy 26:26. „Celkově jsem spokojen s tím, jak holky každý den pracovaly. Vyhráli jsme turnaj, to je vždy dobré pro sebevědomí. Začalo to už ve Švédsku, kde jsme odehráli dva zápasy. Sehráli jsme pět utkání v krátké době, jsem velmi spokojen,“ řekl Dahl.

Vzhledem k nadcházejícímu mistrovství Evropy, kam český tým nepostoupil, měl tradiční turnaj v Chebu slabší obsazení. Nejbližší soutěžní duely čekají Češky až v příštím roce v play off o mistrovství světa, soupeře jim teprve určí los.

„Do té doby nás ještě čeká přípravný turnaj v Nizozemsku, kde se utkáme s domácími, Norskem a Dánskem. Bude to extrémně těžké, ale tohle je ta cesta, na které se musíme učit,“ doplnil Dahl.