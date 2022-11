Házenkáři Nového Veselí mají formu, potřetí v řadě v extralize bodovali

Do konce první části házenkářské extraligy zbývají odehrát poslední tři kola. To nejbližší je na programu o nadcházejícím víkendu a jediný vysočinský zástupce se v něm vypraví do Prahy k souboji s tamní Duklou.