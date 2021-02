Dánové šéfují světové házené. Silní, zkušení, připravení, říká Jícha

Kanonýr Mikkel Hansen kvůli šíleným žaludečním potížím shodil za pár dní pět kilogramů, trenér Nikolaj Jacobsen přežíval na prášcích a Cole Zero. Jenže dánští házenkáři jsou k nezastavení – a co nezvládnou soupeři, to nedokázaly změnit ani nepovedené hygienické podmínky v Egyptě.