Mostecké házenkářky: i za gáži 10 tisíc v Lize mistrů

„Pro hráčky je to ve většině případů spíš přilepšení než prostředky, na nichž by byly existenčně závislé,“ tvrdil Jung v rozhovoru na klubovém webu, když odpovídal na to, zda Most bude kvůli pandemii koronaviru ořezávat výplaty: „Žádným způsobem se nechystáme hráčkám krátit finance, které od klubu dostávají. I když jsou soutěže přerušené, dál jim běží standardní smlouvy. V našich podmínkách se na rozdíl od jiných sportů nejedná o nijak závratné sumy, bavíme se o částkách mezi 10 a 30 tisíci korunami.“

Většina hráček ještě studuje, zkušenější pracují pro klub, mimo něj má zaměstnání jen brankářka Dominika Müllnerová. Finančně nemůžou Andělé konkurovat ostatním účastníkům Ligy mistrů, mezi které se v letošní sezoně dostali. Ve skupině hráli s několikanásobným vítězem maďarským Györem, který operuje s rozpočtem blížícím se k deseti milionům eur. Mostecký je 8,5 milionu korun plus výdaje na poháry, letos zhruba 3,5 milionu.

„Preferujeme dlouhodobé kontrakty, hráčky u nás mají v průměru tříleté smlouvy. Máme výhodu, že naším generálním sponzorem je Vršanská uhelná, což je energetická společnost, která podobně jako my musí pracovat s dlouholetým výhledem. Smlouvy budeme plnit i nadále, jaký to bude mít dopad do ekonomiky klubu, se bude řešit v červnu. Kolem začátku prázdnin budu mluvit i se všemi hráčkami a budeme řešit plány na další sezonu,“ prozradil manažer Jung.

Kvůli koronavirové krizi skončila interliga dvě kola před koncem. Most přitom už měl jistotu československého titulu.

„Ředitel soutěže mě ujistil, že naše hráčky by měly dostat medaile za prvenství. To je pro nás po sportovní stránce velmi důležité, protože některé hráčky tento titul ještě nevyhrály, mají ho poprvé v kariéře a možná i naposledy,“ míní Jung. „Jestli budeme jako klub vyhlášeni oficiálním vítězem soutěže, v tuto chvíli není jasné, počkáme si na vyjádření národních svazů.“

Mostecký šéf si myslí, že zbývající dvě soutěže by se stihly odehrát. Českému play off by dal model finálového turnaje pro top čtyřku po vzoru Českého poháru. „Obojí by zabralo zhruba týden a dalo by se to zvládnout do konce srpna, než odstartuje další ročník soutěží.“

Jung tipuje, že hranice se letos neotevřou, což by znamenalo problém pro interligu. „Měla by se promyslet alternativa, jak interligu odehrát. Nebo jen zahájit soutěž, aniž by se muselo mezi sebou cestovat.“

Ekonomické dopady pandemie ještě Jung nevyčísluje. „Posouvám to na červen, před začátek nové sezony. Letos jsem chtěl pracovat na navyšování rozpočtu vzhledem k evropským pohárům, ale je pravděpodobnější, že budeme sestavovat spíše krizový rozpočet.“