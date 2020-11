Jak to zvládneme bez diváků? děsí se mostecké házenkářky

„Budeme hrát poprvé bez diváků a docela se toho děsím, protože naši bouřliví fanoušci nás vždycky vyhecovali. O to víc musíme samy, podpora bude holt z dálky,“ řekla opora Dominika Zachová.

Trenér Jiří Tancoš se zase děsí testování na koronavir. Prodělal ho jen on a vedoucí družstva. „Doufám, že bude milé překvapení, že to nikdo nemá. Vypadnout dvě tři hráčky, vypořádáme se s tím, kdyby jich bylo víc, je to průšvih...“

Po koronavirové stopce jsou Černí andělé zpátky v hale, na vyladění měli deset dnů.

„Jedeme dvoufázově, ale nejde to pořád, únava se během chviličky nastřádá, jak holky nebyly zvyklé měsíc trénovat v hale. Nemají ty návyky, tělo není připravené na takový šok. Trénovaly individuálně, ale to se nedá srovnat s tím, co se děje na hřišti. Běhat venku a na palubovce jsou úplně dvě různé věci. Museli jsme jim občas i nějaký trénink odpustit,“ přiznává Tancoš.

I kvůli tréninkovému výpadku se Andělé necítí jako favorité.

„Za normálních okolností bychom byli mírným favoritem, i když ne jednoznačným. Přece jen, maďarská liga je jedna z nejlepších na světě a Vác minulý týden prohrál s Ferencvárosem, účastníkem Ligy mistrů, jen o čtyři góly. Zato my nehráli dlouho nic. Nedokážu proto odhadnout, v jakém jsme stavu. Ale doufám, že se naše hra bude líbit a budeme z toho mít dobrý pocit,“ věří kouč.