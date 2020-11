Házenkářky Mostu pohár nehrají, Maďarky kvůli covidu-19 nesmí ze země

„Až podle dalšího nařízení maďarských orgánů Evropská házenkářská federace nejspíš v pondělí určí, zda se bude moct hrát v příštím týdnu. Existuje varianta, že by rozhodoval jen jeden zápas, nebo by šlo o dvojutkání ve dvou dnech. A je ve hře i možnost, že by se hrálo v Mostě. Záleží na spoustě faktorů, třeba i na tom, jestli Maďarky budou moct cestovat,“ uvedl mediální pracovník českých multišampionek Jan Pimper. Teoreticky by Most mohl i postoupit do základní skupiny bez boje.

Černí andělé se testovali na koronavirus v pátek, výsledky ještě nejsou známé. „Bohužel může být problém, že teď budeme všichni negativní, ale za týden to může být jinak,“ uvažuje mostecký trenér Jiří Tancoš. „Už jsme se zápas psychicky připravili, teď to zase padlo. Další změna. A že už jich za ty dva měsíce bylo...“

Jedno plus však podle Tancoše odklad má. „Pro nás je určitě dobré, že máme minimálně týden navíc na přípravu. A máme tam dvě interligová utkání s Olomoucí a Pískem, které hostíme v úterý a ve středu. Asi je to z našeho pohledu dobře,“ míní.

Most je pravidelný účastník evropských pohárů, v minulé sezoně dokonce startoval v Lize mistryň.