Most si místo v Lize mistrů zasloužil, ujišťuje Korešová

„Jsem hlavně ráda za výhru. Náš cíl je postup ze skupiny a tímto venkovním vítězstvím jsme udělaly velký krok dopředu,“ radovala se Korešová, za svobodna Luzumová.

Pro Most měla jen slova chvály. „Líbilo se mi, jak holky hrají ve vysokém tempu, nebylo to pro nás vůbec jednoduché utkání, ale my jsme to zlomily lepší obranou a rychlým útokem. A dát 35 gólů venku je skvělé. Most hraje ve vysokém tempu pravidelně, prezentoval se skvěle v Lize mistrů, zasloužil si tam být. Holky tam rozhodně neudělaly ostudu,“ ocenila.

Korešovou potěšilo vřelé přivítání od mosteckého publika. „Moc za to fanouškům děkuju, hrálo se mi tu skvěle. Tuhle halu znám, hrajeme tu s reprezentací často a pokaždé se sem ráda vracím.“

Nedělní výhrou v Mostě Thüringer našlápl k postupu ze skupiny a Korešová věří, že Němky uspějí i proti dalším soupeřkám. „Jestli chceme pomýšlet na postup ze skupiny, musíme vyhrát všechny zápasy doma, což je podle mě reálné. Ale i venku se ještě pokusíme urvat nějaké body,“ slibuje opora německého favorita.

Ambice Thüringeru jsou tradičně vysoké, útočit chce na celkový triumf v Poháru EHF. „Ale letos má pohár vysokou úroveň, takže to nebude vůbec jednoduché. Pokud postoupíme ze skupiny, snad pak dostaneme nějakého přijatelného soupeře,“ přeje si Korešová.