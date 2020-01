Andělské čekání na eurovýhru: Most padl pod německou vahou

„Malinko nám uškodila přestávka během svátků, cítili jsme to na tréninku,“ vnímal kouč Jiří Tancoš.

Andělé spřátelenému klubu podlehli doma 27:35 a trenér hostů Herbert Müller tvrdil: „Partnerství mezi kluby trvá již řadu let. Sledovali jsme Most v Lize mistryň a drželi mu palce. Jeho zápas v Györu jsme pozorně analyzovali a vyšlo nám, že Most proti komukoli hraje velmi rychlou házenou. Což se potvrdilo i teď.“

Ovšem Most ani jednou nevedl. „Myslela jsem si, že předvedeme lepší výkon,“ smutnila brankářka Eva Bezpalcová. „Thüringer každou naši chybu okamžitě trestal, my jich bohužel udělali příliš a na evropské úrovni by se nám to nemělo stávat. Mrzí mě tak velký rozdíl ve skóre. Nedávaly jsme góly, přitom jejich brankářka nebyla extra dobrá, my ji trefovaly.“

I v Poháru EHF, druhém nejsilnějším, narazil Most na soupeře silného kalibru. Thüringer mezi ně patří, je favoritem na postup ze skupiny. Do play off projdou dva ze čtyř týmů.

„Němky patří ke kandidátům na postup, každý rok hrály Ligu mistrů a každý rok ze základní skupiny postupovaly. Jsou určitě silnější než turecký Kastamonu, jestli i než Debrecín, to zatím netuším,“ řekl Tancoš.

Debrecín na úvod skupiny vyhrál o gól v Turecku a právě na maďarské půdě v sobotu Andělé nastoupí. „Maďarská liga má velkou kvalitu, takže ji čekám i od Debrecínu,“ tuší Tancoš, že na palubovce dvojnásobného vítěze soutěže to bude šichta.

Svůj tým měl v neděli přece jen za co pochválit. „Jsem rád, že to holky za rozhodnutého stavu nezabalily a hrály až do konce. Posledních deset minut předváděly to, co jsem si představoval,“ vidí naději.

Z chomutovského azylu, kam musel kvůli Lize mistryň, se Most vrátil do své haly a fandilo mu 1 002 diváků. „Publikum jako vždy fantastické!“ děkoval Tancoš. „Snad lidem příště uděláme radost.“ Most na evropské scéně naposledy vyhrál na půdě slovinského Krimu začátkem října. Už ve středu v interlize v šest večer hostí Zlín.