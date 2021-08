Korešová: Mlela jsem z posledního. Chuť na házenou se vrátila po porodu

„Doufám, že se aspoň přiblížím úrovni, na které jsem byla před těhotenstvím,“ říká 32letá házenkářka, manželka bývalého slávistického fotbalisty Štěpána Koreše, do kterého se zakoukala už ve školce.

Čím vás oslovila nabídka Mostu?

S panem Jungem, šéfem klubu, jsem byla v kontaktu dlouhou dobu, takže když mě oslovil tentokrát, měla jsem už miminko a manžel Štěpán od září smlouvu v Písku, takže bylo jasné, že až se po mateřské budu vracet, bude to v Čechách. S panem Jungem jsme se sešli, popovídali si, co kdo očekává, dostala jsem čas na rozmyšlenou a nakonec jsem to vzala. Samozřejmě mě nejvíce láká si ještě zahrát nějaké zápasy Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Navíc Most hraje rychlou házenou a to mám ráda.

V těhotenství jste řekla, že si nedovedete představit jezdit do Michalovců a hrát interligu, že nedosahuje německé a světové úrovně. Co vás přimělo změnit názor?

Člověk asi změní priority, když nerozhoduje jen sám za sebe, ale za celou rodinu. Nedokážu si to ještě ani teď představit, že budu hrát MOL ligu, ale uvidím, jak na tom vůbec budu po dlouhé pauze. Navíc bylo jasné, že se vrátíme do Čech, takže by ode mě bylo sobecké, kdybych byla s Kubíkem někde v Německu a manžel sám tady v Čechách. To bych nemohla udělat ani jemu, ani Kubovi.

S Mostem jste se léto co léto potkávala s Thüringerem. Jakou to hrálo roli při novém angažmá?

Žádnou. Potkávali jsme se sice každý rok v přípravě, ale hala v Mostě mi asi nejvíce přirostla k srdci, když jsme tam s reprezentací hráli zápasy a několikrát tam slavili postup na šampionát.

Jak by vůbec Most obstál v německé bundeslize?

Troufla bych si říct, že by byl v lepší polovině tabulky. Ale moc se to srovnávat nedá, jsou to jiné styly házené.

Andělé sází na rychlou a agresivní házenou, často střídají, jak je vám ten styl blízký?

Blízké je mi to, že hrají agresivně a rychle. Fanouškem častého střídání určitě nejsem, sama vím, jak je důležité se do zápasu dostat, a neumím si představit hrát pět šest minut a jít střídat. Byla jsem zvyklá hrát celé zápasy, i když jsme skoro celý rok hráli dvakrát týdně nebo i v Lize mistrů. Samozřejmě nechci nebo nemám v úmyslu hrát 60 minut bez střídání, ale vím, že „hokejové“ střídání není můj šálek čaje, a to jsem řekla panu Jungovi i na naší schůzce.

Přicházíte jako velká hvězda, je to pro vás závazek? Máte tenhle tlak na sebe ráda?

Jako hvězda se necítím, navíc ani nevím, v jaké formě se budu schopna vrátit. Ale jinak tlak ráda mám, jsem na něj zvyklá celý házenkářský život.

Jak budete předávat zkušenosti mladším házenkářkám?

Nejsem ten typ, že někam přijdu a hned se všem snažím radit. Když některá mladší hráčka bude chtít s něčím poradit, ráda pomůžu.

Přišel polský trenér Struzik, jak tenhle krok vedení vnímáte?

Trenér je velice milý, mám z prvního dojmu dobrý pocit. Je mladý, takže určitě bude chtít hrát rychlou, moderní házenou. Tento krok vnímám pozitivně, českých trenérů není moc, takže sáhlo vedení do zahraničí a teprve se uvidí, jaký to bude mít úspěch. Myslím, že to je dobrá volba.

Most má evropské ambice, i to pro něj převážilo?

Samozřejmě. To bylo pro mě to největší lákadlo.

Hrála jste šestkrát Ligu mistrů. Letos do ní Most nevzali, co potřebuje, aby se v soutěži zabydlel?

Liga mistrů je úplně jiná soutěž, tam tým jako Most nebo jako Thüringer, kde jsem působila, potřebuje „něco“ navíc, aby byl schopen konkurovat.

Jak zvládnete házenou a mateřství? Z Písku to máte dvě hodiny.

Bude to určitě náročné. Spoluhráčka Míša Borovská má tady taky rodinu, takže se to určitě nějak skloubit dá. Budu mít nějaké tréninky individuálně doma a zbytek v Mostě, kde mám i nějaké zázemí.

Jak vám chyběla házená během těhotenství a po porodu?

Musím přiznat, že v těhotenství mi vůbec nechyběla. Už před tím, než jsem otěhotněla, jsem mlela z posledního a tělo už potřebovalo po tolika letech extrémního vytížení pauzu. Asi to bylo i tím, že se kvůli covidu nehrálo, tak to bylo jednodušší. Po porodu už mi začal chybět pohyb celkově, nejen házená. A když se rozjely ligy a mohla jsem koukat alespoň online, tak mi chyběla už i házená.

Jak těžké bylo opustit Thüringer, kde jste strávila sedm sezon?

Hodně těžké. Doufala jsem, že se tam budu moci rozloučit nějakým zápasem na hřišti v nové hale, ale bohužel to nevyšlo kvůli koronavirovým restrikcím v oblasti cestování. Nakonec jsem se tam jela na otočku alespoň rozloučit s klubem a hráčkami, za to jsem ráda. Po osmi letech to nebylo jednoduché.

V čem je tento klub výjimečný?

Já se tam cítila moc dobře, nastupovala jsem pravidelně, hráli jsme Ligu mistrů, získala jsem spoustu titulů, bylo to relativně blízko do Česka. Takže jsem neměla důvod chodit jinam. A potkala jsem tam spoustu skvělých lidí.

Přemlouvali vás, ať se vrátíte?

Přemlouvali mě dost, ale už i já jsem cítila, že po devíti letech v zahraničí bych se konečně chtěla vrátit. Jak jsem říkala, manžel má smlouvu v Písku, dělá trenérské licence, takže jezdit do Německa by nebylo jednoduché - je to pět hodin cesty, což je velký rozdíl oproti dvěma hodinám do Mostu.

Čeho si nejvíc ceníte během svého německého angažmá?

Jsem šťastná, že jsem tam byla u zlaté éry. Vyhrávali jsme s přehledem tituly, což se poslední roky změnilo. Hrála jsem Ligu mistrů, takže si tam prožila krásné roky a poznala spoustu úžasných lidí. Myslím, že se tam určitě budu ráda vracet, když budu mít čas.

Iveta Korešová slaví s fanoušky Thüringeru.

Jak se dá popsat ona německá profesionalita?

O Němcích se říká, že jsou precizní, a je to pravda. Na druhou stranu jsme byli tým, kde bylo každý rok hodně zahraničních hráček, někdy i víc než domácích. Ale na téhle úrovni je každá profesionál a většina se snažila vždy makat na sto procent. Trenér i při hrách na rozcvičení chtěl vidět agresivitu a sledoval, kdo tomu kolik dává. I z toho poznal, jak je kdo schopný se obětovat v soubojích při zápasech.

V jaké formě se cítíte po pauze?

Zatím se moc dobře necítím, nemám moc srovnání. Jak bylo všechno zavřené, tak jsem chodila jen sama běhat a cvičila jsem doma. Poslední zápas jsem odehrála v Německu v půlce ledna 2020, takže pauza byla hodně dlouhá. Tak dlouho jsem ještě bez házené nikdy nebyla. Doufám, že se to nezapomíná, a když posílím tělo a ještě zlepším fyzičku, snad budu na hřišti prospěšná. Zatím mám za sebou teprve dva přípravné zápasy, tak je na hodnocení ještě čas.

Inspiruje vás třeba Kateřina Neumannová, která vyhrála olympiádu až jako maminka?

Inspiruje mě nejen ona, ale i v házené znám spoustu hráček, které na té nejvyšší úrovni dokážou skloubit sport a mateřství.

Co je na návratu nejtěžší?

Myslím, že bude ze začátku nejnáročnější, jak to všechno dokážeme jako rodina skloubit a najít si nějaký rytmus. A doufám, že se Kuba rychle přizpůsobí. Nejtěžší ale asi pro mě bude to, že nejsem vůbec zvyklá být od něj delší dobu, to bude ta největší změna.

Manažer Rudolf Jung říká, že nepřicházíte na konci kariéry, ale na vrcholu - a že ten přijde v Mostě. Co vy na to?

Já se také ještě na konec kariéry necítím. (smích) Navíc ještě nemám v Česku žádný titul, tak bych ho ráda přidala do sbírky.

Jak si syna Jakuba užíváte?

Dost. (úsměv) Doba nebyla pěkná a nebyla moc šance se stýkat s ostatními a mít víc sociálního kontaktu, takže jsme si ho s manželem užívali až až. Je to přes den veselé dítě, pořád se směje, ale když se mu něco nelíbí, umí to dát hodně hlasitě najevo. A v noci je to raubíř, není to dítě, které by prospalo celou noc nebo se vzbudilo třeba jen jednou. Takže noci máme náročné.

Jak vám syn změnil život?

Teď teprve vím, co znamená, když prostě není na nic čas. Měla jsem si tu dobu bez dítěte užít mnohem víc. (smích) Je to úplně něco jiného, vše se podřizuje jeho režimu, aby byl spokojený. Já dlouho žila jen házenou a teď je to otočka o 180 stupňů. Jako máma se víc o všechny bojím.

Proč jste vlastně přerušila kariéru těhotenstvím? Nechtěla jste dítě odložit na později?

Tohle je hodně těžké rozhodování pro každou ženu. Přerušit něco, co budujete celý život... Ale mám pocit, že nikdy není ten správný čas. Vždy si člověk řekne, že se to kvůli něčemu nehodí. Já nechtěla být stará máma, ale samozřejmě jsem nechtěla skončit, když jsem byla v dobré formě. I tak už je 30 let z mého pohledu pozdě. A hlavně jsem věděla, že když přeruším kariéru těhotenstvím, už to nebude potom jako dřív. Před otěhotněním už jsem ale cítila, že potřebuje tělo od házené pauzu. Už mi to nedělalo takovou radost.

Jaký je váš manžel táta?

Skvělý. Hodně se stará, pomáhá a je s námi každou volnou chvilku. Nemůžu si stěžovat.

Předtím jste žili na dálku, teď už spolu. Zvládá to váš vztah?

Na dálku jsme to nakonec zvládli dobře, nebylo jednoduché vídat se tak málo. Poslední dva roky v Německu jsme žili spolu, hrál tam fotbal. Šli jsme z extrému do extrému a zvládáme to.

Vy se znáte od školky, jak došlo k tomu, že jste se dali dohromady?

Už ve školce u nás v Písku jsme se měli rádi. Moje mamka byla naše učitelka a vyprávěla mi, jak nás načapala, že si dáváme za dveřmi pusu nebo při poledním spánku jsme si dávali k sobě lehátka. Pak jsme se kamarádili celou dobu, házenkářky a fotbalisti se scházeli pořád a podnikali jsme spoustu věcí. Takže jsme byli v kontaktu v podstatě celou dobu. Než jsem odešla do Francie, tak jsme se dali dohromady. O to těžší ten odchod pak byl.

Jaké jsou plusy, že dva vrcholoví sportovci žijí spolu? A minusy?

Plusy jsou určitě to, že se dokážeme vžít do toho, jak se ten druhý cítí, když se třeba nedaří, jsme zranění a podobně. Dokážeme se podpořit, máme společné zájmy, můžeme spolu chodit běhat nebo hrát cokoli. Jako minus bych viděla, že jsme byli oba skoro pořád na cestách, měli jsme v jiný čas tréninky, zápasy. Házená a fotbal končí a začínají jinak sezonu, takže bylo těžké vůbec najít termín například na dovolenou nebo i na svatbu - musela jsem kvůli tomu třeba vynechat kvalifikaci s reprezentací.

Jaká jste fotbalistka? A jaký váš manžel házenkář?

Do míče kopnout umím, ale Ronaldo ze mě nikdy nebude. (smích) Manžel hrál házenou, když byl malý, takže toho bych viděla na rychlé křidýlko. Házet také umí. Můžeme spolu v podstatě dělat všechny sporty, jen mě ve všem poráží, protože je prostě rychlejší. Chodíme spolu běhat, do posilovny, dřív jsme hráli třeba i tenis. Štěpán hrozně nerad prohrává, takže je vzteklý, i když hrajeme jen karty nebo kostky a nedaří se mu.

Házená je tvrdý sport, o fotbalistech se říká, že jsou panenky, hecujete ho v tomto směru?

Říká se to o nich, ale manžel také nemá rád simulování, takže na toto téma máme stejný názor.

Co vy a reprezentace? V prosinci je mistrovství světa ve Španělsku.

To je ještě daleko. Uvidím, jak bude vše fungovat, ještě jsem dveře do reprezentace úplně nezavřela.

Jaké šance má Česko?

Poslední šampionát jsme měli velmi těžké soupeře ve skupině, chyběly některé hráčky, i tak holky držely krok se všemi, takže si myslím, že cílem určitě bude postoupit ze skupiny. I když v ní máme Německo, Maďarsko a Slovensko.

Jak sledujete kariéru Markéty Jeřábkové, která byla v Thüringeru nejlepší střelkyní bundesligy?

Maki sezona v Německu vyšla skvěle, podle mě se dostala zase do výborné formy, trenér jí věřil a stála na ní celá hra. Maki je prostě střelkyně se vším všudy, je ještě mladá a má všechno před sebou.

Odešla do norského Kristiansandu. Překvapilo vás to?

Moc jí to přeju. Když podepsala, ještě netušila, že půjde k vítězi Ligy mistrů! Je to parádní krok a doufám, že se jí tam bude dařit.

Mrzí vás, že jste se v Thüringeru na hřišti nepotkaly?

Mrzí, určitě. Doufala jsem, že si spolu zahrajeme. Tak snad se ještě potkáme v reprezentaci.