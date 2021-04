Jít na tátu? To by bylo hustý, nadhodil plzeňský házenkář Tonar

A když pak v páté sérii rozhodl o postupu Plzně do semifinále jeho spoluhráč Stehlík, mohly začít oslavy. „Chtěli jsme to ukončit za každou cenu. Na tréninku házíme i sedmičky, počítáme s tím, že zápasy v play off můžou dojít až do rozstřelu. Zaplaťpánbůh to dopadlo dobře,“ popisoval pak sedmadvacetiletý Tonar pro klubový web.



O den dříve Talent v Kopřivnici prohospodařil pohodlný osmibrankový náskok a také čtvrtý souboj přinesl dramatické rozuzlení. Tentokrát se šťastným koncem pro hosty. Plzeň znovu ukázala, že v rozstřelech je silná. Před dvěma lety právě takhle ve finále zlomila Karvinou ve čtvrté a páté bitvě.



„Věříme si v nich, víme, o čem to je. Je potřeba zachovat chladnou hlavu a nějak to propálit do brány. A máme plno zkušených kluků, kteří prošli zahraničím a reprezentací. Ale i tak jsou sedmičky vždycky loterie, i když to možná zní jako klišé.“

Večer už Tonar napjatě sledoval další vypjatou sérii. Zubří, které koučuje jeho otec Michal, si výhrou 24:23 vynutilo rozhodující pátý duel v Karviné, který se hraje už ve středu. A pokud by Zubří znovu šokovalo vítěze základní části, půjde v semifinále právě na Plzeň.

„Jo, to by bylo hustý!“ nadhodil s úsměvem Tonar mladší. „Táta nás dobře zná a mladí kluci se tam pod ním zvedli, třeba Mizera v brance předvádí neskutečné výkony,“ ocenila spojka Talentu. Pokud ale Karviná zvládne klíčový souboj lépe, Plzeň vyzve pražská Dukla.