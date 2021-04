Plzeňský trenér Štochl před zápasy Duklou: Bude to velká bitva

Začne už v sobotu, první duel se hraje v hale na Slovanech od 12.30 hodin před kamerami ČT Sport.



„Neřešil jsem, jestli půjdeme raději na Duklu, nebo na Zubří. U obou týmů najdete důvody, proč s nimi chtít a proč nechtít hrát,“ hlásil trenér Talentu Petr Štochl.

Vyšlo to na Duklu, tradičního rivala. Oba kluby berou vzájemné bitvy jako derby, pojí je úzké vazby. I bývalý reprezentační gólman Štochl část kariéry strávil v Dukle, stejně jako jeho kolega Jiří Hynek. To samé, v opačném gardu, platí o trenérech Pražanů Čurdovi s Vraným.

„S oběma jsem hrál i v jednom týmu, známe se dobře. V kádrech najdete další spojení, oni mají Honzu Blechu, my zase Dana Režnického. Ale ať jsou týmy spřátelené, teď jde všechno stranou. Všichni víme, že to bude velká bitva,“ tuší kouč. Nicméně dva vzájemné duely v základní části tomu příliš neodpovídaly. Plzeň si na konci ledna odvezla z Ruzyně výprask 25:32, o měsíc a půl později však soupeři doma vše vrátila a Duklu přejela 34:26.

„Asi jsme se chytli v momentu, kdy měl ten druhý špatnou formu a nastavení. Nemyslím, že to v semifinále bude takhle pokračovat. Bude se to spíš tahat každý zápas, s nimi je to většinou vyrovnané a vyhecované,“ mínil pivot Jakub Šindelář.

Sám pamatuje tři poslední velké série s Duklou. Jak vypadaly?

Finále 2016 - 3:1 na zápasy pro Plzeň a zlatý hattrick kouče Šetlíka.

Finále 2017 - odplata Dukly, která brala titul rovněž poměrem 3:1.

Čtvrtfinále 2018 - pro změnu revanš Talentu, s trenérem Tonarem vyřadil Duklu 3:0, všechny tři duely ovšem skončily rozdílem gólu!

Teď v play off proti Dukle poprvé Plzeňany povede Štochl. A dobře ví, v čem tkví největší síla protivníka. „Táhnou je Klíma a Patzel, Sviták dává hře obrovskou myšlenku. Tihle hráči umí rozhodovat zápasy. A k tomu velezkušený Tomáš Petržala, výborný gólman,“ vypočítá.

Pro úplnost, semifinále už se hraje střídavě, druhý duel je na programu příští středu v Praze, třetí další sobotu v Plzni.