Házenkáři jedou ME s 20 hráči, i nakažení z minulého týdne jsou už negativní

Český celek zahájil závěrečnou přípravu na začátku minulého týdne v Ostravě a vstupní testy na koronavirus odhalily dva pozitivní případy. Jedním z nakažených byl nejmenovaný hráč a druhým pak člen realizačního týmu.

U obou pozitivně testovaných potvrdila následná analýza variantu viru omikron. Dalšímu rozšíření nákazy se ale povedlo zabránit i díky tomu, že mužstvo od středy do pátku přerušilo přípravu a hráči byli na pokojích po jednom. Oba pozitivně testovaní už měli negativní výsledek odběru.

„Všichni jsme rádi za ty dnešní výsledky. Na jedné straně je to velmi dobrá zpráva, na druhé to nese škraloup v podobě toho, že byla přerušena příprava. Ale tento způsob absolvovala asi většina družstev. Co jsme sledovali ostatní týmy, nebyli jsme sami, kdo zažíval podobnou situaci. Jsme rádi, že to máme za sebou a můžeme odjet na šampionát v plné síle,“ řekl na on-line tiskové konferenci trenér Rastislav Trtík.

Program mistrovství Evropy házenkářů

„Z mého pohledu to byla taková druhá kvalifikace, abychom vůbec mohli odjet. Jednu kvalifikaci herní máme za sebou, druhou epidemickou máme taky za sebou a nezbývá než se i v těch složitých podmínkách na Euro dobře připravit,“ uvedl brankářský veterán Martin Galia, který kvůli zranění nebude moci startovat a na turnaji bude gólmanským poradcem.

Česká reprezentace se před rokem kvůli vysokému počtu případů koronaviru na poslední chvíli zřekla účasti na mistrovství světa v Egyptě. Svazová exekutiva následně za kontroverzních okolností odvolala trenérskou dvojici Jan Filip, Daniel Kubeš, což tehdejší prezident Jaroslav Chvalný označil za příliš tvrdý trest.

„Situace byla úplně jiná, připravovali jsme se trochu jinak. Minulý rok jsme měli ještě odehrát kvalifikaci na Faerských ostrovech. Letos jsme zvolili to, že nebudeme hrát žádný přípravný zápas. Ukázalo se, že jsme zvolili velmi dobře, nikoho jsme nemuseli doplňovat kvůli covidu,“ uvedl Galia.

Na závěrečném přípravném kempu v Ostravě měl Trtík 21 hráčů, z nichž 20 nominoval na šampionát. Z domácí nejvyšší soutěže je v týmu osm zástupců. „Vzhledem k situaci jsem požádal naši exekutivu o výjimku, abychom mohli odjet se zvýšeným počtem hráčů. Je to logické vzhledem k situaci a omikronu. Nikdo nemá jisté, že zítra nebude pozitivní a nebude muset do izolace. Šestnáctku hráčů pro jednotlivé zápasy budeme vybírat podle situace,“ poznamenal Trtík.

„Je to doopravdy to nejlepší, co běhá po českých a evropských palubovkách. Ten tým má určitou kvalitu, myslím, že je velmi silný. Skládá se jak z nových a méně zkušených hráčů, tak z matadorů,“ uvedl Galia.

Z týmu vypadl pivot Zeman, který ale neměl koronavirus. „Každého z nás to mrzí. Štěpán je zkušený hráč, má přes dva metry. Ale pásový opar je vážná diagnóza, není to legrace. Je to oslabení imunity, navíc je tam možná recidiva. Plně to respektuji. Pokud se hráč necítí dostatečně zotavený, je od něj naopak zodpovědné, že odmítl,“ řekl Trtík.

Český tým odcestuje na šampionát v úterý a základní skupinu odehraje v Bratislavě. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek proti obhájci titulu Španělsku, dalšími soupeři v úvodní fázi budou Bosna a Hercegovina a Švédsko. Ze základních skupin postoupí vždy první dva týmy.

„Cíl pro reprezentaci je vždy stejný, byť je změněný postupový klíč. Náš cíl nemůže být jiný než postup ze skupiny, byť je odvážný. Žádná jiná skupina nemá dva medailisty z posledního mistrovství světa a vítěze posledních dvou mistrovství Evropy. Víme, že na postup potřebujeme vyhrát dvě utkání,“ uvedl Trtík.

Na šampionátu, který vedle Slovenska hostí i Maďarsko, mohou startovat pouze hráči očkovaní proti koronaviru. Při zápasech hraných na Slovensku bude moci být hlediště zaplněné jen z jedné čtvrtiny, v Bratislavě to čítá dva a půl tisíce diváků. „Do Bratislavy je to za rohem. Můžeme počítat s takovým malým domácím prostředím. Snad nám to potom ve vypjatých chvílích i pomůže,“ řekl brankář Tomáš Mrkva, který bude kapitánem.