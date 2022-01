Házenkáři se vracejí do přípravy na ME, v týmu nejsou nové případy nákazy

Český celek zahájil závěrečnou přípravu na šampionát v Ostravě na začátku týdne a vstupní testy na koronavirus odhalily dva pozitivní případy. Jedním z nakažených je nejmenovaný hráč a druhým pak člen realizačního týmu. Trenér Trtík na závěrečný kemp povolal 21 házenkářů.

U obou pozitivně testovaných potvrdila následná analýza variantu viru omikron, k dalšímu rozšíření nákazy ale podle všeho nedošlo. Všichni ostatní členové týmu měli negativní jak středeční, tak dnešní odběry.

„Chtěli jsme se poučit z chyb z minulého roku, proto jsme nasadili tvrdší opatření. Jsme opravdu rádi, že dnešní odběry potvrdily správnost nastaveného režimu. Kluci mohou opět trénovat a věříme, že příprava bude bez komplikací,“ uvedl v tiskové zprávě prezident házenkářského svazu Ondřej Zdráhala.

Česká reprezentace se před rokem kvůli vysokému počtu případů koronaviru na poslední chvíli zřekla účasti na mistrovství světa v Egyptě. Svazová exekutiva následně za kontroverzních okolností odvolala trenérskou dvojici Jan Filip, Daniel Kubeš, což tehdejší prezident Jaroslav Chvalný označil za příliš tvrdý trest.

Zdráhala zažil loňskou situaci ještě jako hráč. „Víme, že pro trenéra i tým jsou opatření komplikací v přípravě. Bylo ale důležité učinit preventivní opatření, což se ukázalo jako správná cesta. Vir by se jinak mohl dál šířit a případná pauza mohla být ještě delší, případně mohla dokonce ohrozit odjezd na mistrovství Evropy,“ poznamenal Zdráhala.

Vedení reprezentace má nadále v záloze 14 náhradníků, kteří podstupují pravidelné testování, aby byli v případě dalších komplikací připraveni naskočit do turnaje. Tým by měl do šampionátu stihnout osm až devět tréninků. Do dějiště turnaje se přesune v úterý. „Pevně věříme, že se tým zvládne i přes komplikace připravit co nejlépe a podá na mistrovství Evropy kvalitní výkon,“ dodal Zdráhala.

Český celek odehraje celou základní skupinu v Bratislavě. Vedle Španělska se v úvodní fázi turnaje utká s Bosnou a Hercegovinou a Švédskem. Do další části šampionátu postoupí z každé skupiny první dva týmy.