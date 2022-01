Jurka je unikát, Mizera Euro zvládne, říká o odchovancích Zubří kouč Mika

Zubří je zásobárnou národního týmu. Šimon Mizera je ale prvním brankářem klubu, který jede na velkou akci. Proč jste museli tak dlouho čekat?

Reprezentace měla vždycky dobré brankáře – Galia, Štochlové, Slabí. I v Zubří jsme vychovali kvalitní gólmany, Malinu, Krupu, který teď chytá v Koreji, ale na úplnou špičku nedosáhli. Až když teď skončil Galia, otevřela se možnost.

Mizerovi je teprve 21 let. Věříte, že se mu proti světovým házenkářům nerozklepou ruce?

Španělsko, Švédsko, ale i trochu podceňovaná Bosna jsou top soupeři. Věřím, že když dostane šanci, nezklame. V přípravných zápasech s Rakouskem zachytal výborně, v extralize podává opakovaně dobré výkony. Kdo jiný by to měl dokázat? A když ne teď, tak v budoucnu určitě.

Jiří Mika (60) Chytal za Karvinou, po návratu z Finska v roce 1994 se usadil v Zubří, kde trénoval všechny věkové kategorie. Byl u všech tří extraligových titulů házenkářů Zubří, dvakrát jako asistent, jednou v pozici hlavního kouče. U mužské reprezentace působil v letech 2003 až 2012 jako asistent Rastislava Trtíka, Pavla Pauzy a Martina Liptáka, v týmu připravoval brankáře. Od roku 2012 přešel k ženské reprezentaci jako asistent Jana Bašného se specializací na brankářky. V Zubří je momentálně hlavním trenérem Tréninkového centra mládeže HC Zubří, na starosti má starší dorost. Na místní základní škole vede házenkářské tréninky sportovních tříd.

Objevil se ve správný čas na správném místě?

Celou kariéru má před sebou. Měl velké štěstí, že když přešel z dorostu do mužů, bylo v bráně místo a šanci využil. V jiných extraligových týmech musí mladí čekat, až starší skončí.

Neměl by už odejít do zahraničí, aby se jeho růst nezastavil?

Myslím, že pomalu by nad tím měl uvažovat, možná i rychle. Ale potřebuje mít štěstí, aby šel do klubu, kde dostane šanci, budou mu věřit a pracovat s ním, ale zároveň to nebude viset jen na něm. Má všechny předpoklady, aby navázal na Štochla, Galiu, kteří odcházeli do zahraničí v pozdějším věku.

V čem je jeho největší přednost?

Dvěma slovy je talentovaný a pracovitý. Nikdy s ním nebyly problémy. Cokoliv se mu řeklo, udělal to. Někteří brankáři si během tréninku sednou a kecají. Šimon je hodně silný v náskocích, což vyplývá z toho, že chytá českou extraligu. Nemáme tady takové střelce z dálky jako jinde. Ale jakmile odejde do zahraničí, zvykne si stejně jako jeho předchůdci.

Nejmladším hráčem v týmu je zuberská spojka Lukáš Mořkovský, v devatenácti ještě pořád dorostenec. Překvapil vás jeho nominace?

Ne. Je to hráč, který udělal ohromný pokrok v mladším dorostu pod Pavlem Hrachovcem. Strašně moc se zlepšil. Pak měl štěstí, že muže začal trénovat Miky Tonar, který se mladým věnuje, a díky němu také rostl. Překvapilo mě, že se tak brzy prosadil v mužské házené. Většině to trvá mnohem déle. Doufám, že to nebyl výkřik do tmy. Nevím, co s ním trenér na Euru zamýšlí. Ale v devatenácti nejede vyhrát zápasy nad Švédskem, Španělskem. Když dostane šanci, bude to super.

Lídrem týmu by ale měl být Matěj Klíma, který prošel vašima rukama v dorostu.

Jako kluka jsem ho přivedl do Zubří spolu s Dokoupilem z Ivančic. Byl nenápadný, ale už po půl roce ukázal, že je ohromný talent. Zaujetí, práci na tréninku měl vzorné. Spolu s Mizerou patří do generace hráčů, která všechno vyhrávala, poráželi německé, maďarské týmy. Osobně mě mrzelo, že nezůstal v Zubří déle, ale přál jsem mu, aby se dostal do mužské reprezentace. Lídrem se stal brzo. Je to hráč s obrovským potenciálem a má všechno, co má házenkář mít – dynamiku, hlavu. Aby se dostal na evropskou úroveň, potřebuje mít štěstí. Bohužel bývá častěji zraněný.

Hned tři ze čtyř nominovaných křídel (Hrstka, Číp, Jurka) jsou ze Zubří. Máte patent na jejich výchovu?

Už před nimi jsme měli fantastická křídla, Pavla a Petra Hrachovcovi, Pavla Mičkala. V Zubří jsme nikdy neměli vysoké hráče, takže jsme útoky dohrávali do křídel, chodili do rychlých brejků, což je doména křídel.

Po minulém Euru se loučil s reprezentací Miroslav Jurka. Přesto vydržel ještě dva roky.

Mira je unikát, levák, výkonnost má, přístup také. Po krásném angažmá ve Francii postavil v Uherském Hradišti dům, s ženou se jim narodily dvě děti. Začal učit ve škole, ještě dálkově studuje. Na tréninky dojíždí a pořád si udržuje vysokou výkonnost. Hlavně v obraně je vynikající. Mira je důkazem, že když poctivě pracujete a máte sport rád, tak tohle všechno jde skloubit. Je příkladem pro další hráče, kteří se vymlouvají, že nemají čas.

Mizera s Mořkovským jsou nastupující vlnou zuberských talentů v reprezentaci. Rostou v klubu jejich následovníci?

Doufám, že se kontinuita nezastaví. Ale je to čím dál tím těžší. Děti ztrácí zájem o sport obecně, spoustu jich vzal covid. Už pro ně není hlavní jako v dobách mých vrstevníků. Když vezmu, v jakých podmínkách v Zubří trénujeme, je neuvěřitelné a na zamyšlení, že taková vesnice vyprodukuje třetinu reprezentace.