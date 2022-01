Trtíkův návrat na velkou scénu. Máme vyspělejší tým než na MS 2005, říká kouč

Trtík před 18 lety dovedl českou reprezentaci k 11. příčce na mistrovství Evropy ve Slovinsku a o rok později na světovém šampionátu v Tunisku umístění o jednu pozici vylepšil.

„Ten tým byl tehdy dobrý, byl šikovný, fajn, ale když se dívám na skladbu tohohle týmu, musím říct, že je to celkem hukot. Vypadá to hodně dobře. Nechci nic zakřiknout, ale těším se, až dojde ke konfrontaci,“ řekl na on-line tiskové konferenci Trtík, jehož svěřence v základní skupině postupně čekají obhájci trofeje Španělé, Bosňané a Švédové. Do další fáze postoupí první dva celky.

Program ME házenkářů

„Tento tým mi přijde sehranější a vyspělejší než tehdejší. V období 2004 a 2005 byla určitá krize. Nominace nebyla úplně ideální, i velcí hráči, kteří tam byli a dnes už jsou třeba někteří na trenérských postech, neodehráli zrovna nejlepší šampionáty. Řada z nich měla zranění. V té těžké situaci bylo 11. a 10. místo maximum, kterého jsme mohli dosáhnout,“ mínil zkušený kouč, jenž převzal současnou reprezentaci vloni poté, co svaz odvolal trenéry Jana Filipa a Daniela Kubeše po odřeknutí účasti na mistrovství světa kvůli koronaviru v mužstvu.

Šampionát na Slovensku bude pro Trtíka specifický tím, že se narodil v Košicích. „Slovensko mám rád, ale palce mu nedržím. Slovensko je pro mě v tuhle chvíli soupeř. Palce držím nám. Jinak se cítím jako Čechoslovák. Největší hloupost, kterou udělali naši politici, že rozbili Československo. To je můj privátní názor,“ prohlásil Trtík.

Věří, že český tým bude mít v Bratislavě prakticky domácí prostředí. Hala pro 10 tisíc lidí může být vzhledem k opatřením proti koronaviru naplněna maximálně z jedné čtvrtiny. „Přátele mám všude, nejen na Slovensku, ale i v Polsku. Přijede se na nás pár lidí i z Košic podívat. Přitom je tam také skupina. Přijede se podívat i pár Poláků, přijedou i Moraváci. Věřím, že je uslyšíme a budeme se cítit, jako kdybychom hráli doma,“ řekl Trtík.

Oddychl si, že se v mužstvu po dvou pozitivních testech na koronavirus z minulého týdne nerozšířila nákaza. Reprezentace z preventivních důvodů od středy do pátku přerušila přípravu. „Během té segregace jsem skládal verše a rýmy na koledu na Tři krále. Kluci mi pomohli a nazpívali krásnou koledu,“ uvedl s úsměvem.

„Pochopitelně že jsem i stříhal videa, posílal hráčům herní situace, hru soupeřů, ukazoval jim střelbu. Snažili jsme se ten čas využít co nejefektivněji, ale v segregaci je to skutečně hodně těžké,“ podotkl Trtík.

„Jsem rád, že to už máme za sebou. Nese to v sobě škraloup v podobě toho, že byla přerušena příprava. Ale tento způsob absolvovala asi většina družstev. Co jsme sledovali ostatní týmy, nebyli jsme sami, kdo zažíval podobnou situaci. Jsem rád, že můžeme na šampionát v plné sestavě. Nevím, jestli se to podaří ostatním soupeřům. Přeju jim to. Ať zvítězí fair play a každý může být v té největší síle a ukázat, co umí,“ dodal.