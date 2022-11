Plzeňský házenkář Říha poslechl trenéry a trefil Talentu postup

„Věřil jsem, že když to vezmu v plné parádě, tak to tam prostě spadne. V první půli mi gólman jednu střelu z křídla chytil. Pak mi trenéři říkali, že má volno okolo hlavy, ať příště mířím tam. Dal jsem na jejich rady,“ culil se dvaadvacetiletý Říha po vítězství Talentu 29:25 nad lotyšským týmem Dobeles Tenax ve druhé předkole EHF European Cupu.

Český vicemistr zvládl těžký oříšek. Oba duely se hrály v Plzni, jenže v sobotu Lotyši slavili výhru 31:28. A v závěru odvety, kdy stáhli manko šesti branek, sahali po postupu. Ale nakonec slavili domácí.

Chvíli předtím si trenéři vyžádali oddechový čas. Takhle byla poslední akce naplánovaná?

Nebyla. Ale jejich obrana se stáhla na střed a vždycky musíte být připravený, že se balon dostane až k vám. Pro mě to byla obrovská dávka emocí. Abych rozhodl takový zápas, to jsem ještě nezažil.

Přitom se zdálo, že vám postup uteče, přestože jste ještě 13 minut před koncem vedli 22:16.

Byly to nervy, když stáhli skóre na dva góly. Byl to velice kvalitní soupeř a super dvojzápas. Ale věřil jsem, že to jen tak nepustíme, v odvetě jsme předvedli dobrý výkon. Bylo to náročné, ale ukázali jsme vnitřní sílu. Celá střídačka žila, semkli jsme se, tak to má být.

Neměl jste obavy ani v 56. minutě, kdy jste po červené kartě pro pivota Šindeláře hráli čtyři minuty v oslabení?

To bylo hodně náročné. Je super, že můžete místo gólmana poslat do hry dalšího hráče a síly v útoku srovnat. Jen je důležité si pohlídat, abyste nedostali gól do prázdné. Odvedli jsme velký kus práce. Tomáš (Nejdl) předvedl parádní rány, pak to na sebe vzal Kuba Douda a poslední útok vyšel na mě.

Tomáš Nejdl z Talentu Plzeň během utkání Evropského poháru s Dobele. Jan Stehlík z Talentu Plzeň střílí během utkání Evropského poháru s Dobele.

Byla odveta hlavně soubojem střelců s gólmanem Kugisem, který měl 25 zákroků?

Chytal výborně. A trošku atypicky, většinu ran ustál, zabral hodně místa. Jeho výkon nás srážel dolů. Občas jsme ho trefovali, ale nakonec jsme si s tím poradili lépe než v sobotním, prvním zápase.

Jako střední spojka na křídle jen zaskakujete, jak se tam cítíte?

Máme dva kluky na křídle zraněné, věděl jsem, že tahle situace může nastat. I na tréninku zkouším střílet z křídla. Je to samozřejmě něco jiného, raději mám hru jeden na jednoho na středu, být často na balonu. Ale i tuhle roli musíte vzít na sto procent. A udělal by to tak každý hráč z našeho týmu.

Popravdě, nečekalo se, že s lotyšským mistrem budete mít takové problémy. Překvapili vás?

Kluci z Lotyšska hráli fakt dobře. My jsme to rozhodně nepodcenili, ukázali kvalitu. Pomohlo nám, že jsme si v neděli ještě na dvě hodiny sedli k videu. A také změna obrany na nula-šest, ta jim tolik nevoněla.

Máte přání do dalšího kola Evropského poháru? V osudí budou i Karviná s Duklou...

České kluby ne! Třeba až v další fázi. Teď by bylo fajn se někam podívat, vyzkoušet si zase jiný styl.