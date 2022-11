Doufám, že budu mít ještě lepší úspěšnost, hlásí plzeňský házenkář Nejdl

„Dařilo se mi. Ale stejně mi tam ještě spousta střel nespadla. Doufám, že příště to bude lepší,“ hodnotil 25letý Nejdl, odchovanec Strakonic, svůj výkon v Karviné.

V repríze finále jste vyhráli na půdě úřadujících mistrů. Jak si toho výsledku ceníte?

Těší nás to hodně, v Karviné se nevyhrává snadno. Soupeř sice nebyl kompletní, ale my také ne. Museli jsme to ubojovat, nebylo to lehké, tohle vítězství je pro nás důležité. Vrátili jsme se znovu před Zubří, výhra nás jednoznačně nakopne.

Na levé spojce teď dostáváte hodně prostoru, jak se s tím srovnáváte?

Někdy je toho dost. (úsměv) Zvlášť, když jsme teď hráli pět zápasů v deseti dnech. Snad jsem se té role zhostil dobře a forma vydrží. Ale třeba v Karviné jsem vlastně jen zakončoval akce, které mi kluci připravili, o to bylo všechno jednodušší. Doufám, že jsem si nějaké góly nechal i na následující dva domácí zápasy a že budu mít střelbu s ještě lepší úspěšností.

Už ve čtvrtek hostíte Kopřivnici. Co od soupeře čekáte?

Pro mě je to vždycky nepříjemný, nepředvídatelný soupeř. Nikdy nevíte, s čím přijedou. Tým se u nich na začátku sezony i dost měnil, neměli třeba zpočátku leváka, i proto prohráli třeba ve Strakonicích. My k tomu musíme přistoupit zodpovědně. Pokud podáme standardní výkon, měli bychom to zvládnout.

V minulém kole však porazili pražskou Duklu, jdou jejich výkony nahoru?

Jeden povedený zápas asi ještě o velké formě nesvědčí. Ale musíme k tomu přistoupit koncentrovaně, odpracovat to poctivě jako každý jiný zápas.

V minulých sezonách měla Kopřivnice v kádru hodně cizinců. Teď je tam jediný, jsou díky tomu čitelnější?

Nezáleží, jestli je proti vám cizinec nebo Čech. Furt je to tým, který nějakým způsobem pracuje. Je to o tom, jak se nachystáme my a v jaké kvalitě činnosti budeme zvládat.

V předminulé sezoně, při mistrovském tažení, vás Kopřivnice hodně potrápila ve čtvrtfinále. Ještě se vám to vybaví?

Myslím, že my jsme se v poslední době protrápili asi každou sérií play off... (smích) Nejde to srovnat. I my jsme jinde. Myslím, že teď hrajeme naši nejlepší házenou, forma je dobrá. Věřím, že to zvládneme.