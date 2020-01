Házenkáři v předposlední přípravě před Eurem prohráli v Maďarsku

„Byla to pro nás skvělá příprava se soupeřem, se kterým se můžeme měřit. Sice jsme prohráli po nepovedeném prvním poločase, ale druhý poločas byl naopak zase slibný. Myslím, že jsme prostřídali hodně hráčů a rozhodně nám to výrazně pomohlo v přípravě na mistrovství,“ uvedl v tiskové zprávě jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

Český celek oproti dvěma přípravným zápasům se Slovenskem na konci prosince už doplnili krajánci hrající v Německu. Po vyrovnaném úvodu a stavu 3:3 začali mít navrch Maďaři, kteří předloni na Euru v předchozím vzájemném duelu podlehli 27:33 a nepostoupili ze skupiny.

Tentokrát si favorit po celé utkání udržoval náskok. Už v první půli Maďaři vedli 12:6 a v poločase pak 14:10. Po sérii tří branek hned po změně stran získali domácí dokonce sedmigólový náskok. Český celek pak výrazně přidal v obraně a i díky několika zákrokům brankáře Mrkvy začal ztrátu stahovat.

Hosté se dokázali přiblížit na rozdíl dvou branek a pak znovu získali míč do držení, tentokrát ale zakončení nezvládli. Maďaři následně dvěma trefami po sobě definitivně rozhodli.

„Myslím, že zápas z naší strany nebyl úplně špatný. V prvním poločase jsme se dostali rychle do vedení, bohužel jsme udělali několik technických chyb, neproměnili jsme nějaké šance. Soupeř toho využil, dostali jsme lehké branky a následně domácí tým odskočil do čtyřbrankového poločasového vedení,“ uvedl český křídelní hráč Jakub Hrstka.

„Pak jsme si řekli, že musíme zlepšit obranu a zkoncentrovat naši hru. Myslím, že se nám to povedlo. Přiblížili jsme se na dvě branky, bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Musíme zapracovat na chybách, kterých jsme se dopustili, a zlepšit to do příštího zápasu,“ dodal autor čtyř branek a spolu s Ondřejem Zdráhalou nejlepší český střelec utkání.

Po nedělní generálce v Györu čeští trenéři Jan Filip s Kubešem v úterý v Brně oznámí konečnou nominaci 17 hráčů na šampionát. Na mistrovství odcestuje národní tým ve čtvrtek a o den později do něj vstoupí zápasem s domácím Rakouskem. Dalšími soupeři v základní skupině ve Vídni budou Severní Makedonie a Ukrajina. Reprezentanti obhajují na Euru šesté místo.