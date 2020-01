Na Vídeň! I házenkáři chtějí svými výkony na ME rozpoutat mánii

„Minulý turnaj nám ukázal, jakou cestou se musíme vydat,“ říká Daniel Kubeš, který u národního mužstva tvoří trenérský tandem s Janem Filipem už šestou sezonu.

O co hrají Češi Ve skupině ve Vídni se utkají v pátek s Rakouskem (18.15), v neděli se Severní Makedonií (16.00) a v úterý s Ukrajinou (20.30). Nejlepší dva postoupí do další fáze hrané ve Švédsku. Ve hře je i olympiáda v Tokiu, tu si však zajistí jen vítěz šampionátu; druhý a třetí celek projdou do olympijské kvalifikace.

V Chorvatsku s házenkáři nikdo nepočítal, ba je po sedmnáctigólovém přídělu od Španělska v úvodním utkání kdekdo odepsal. O dva dny později ale skolili olympijské vítěze z Dánska a šokující vítězství je vystřelilo do nečekaných výšin; Ondřeje Zdráhalu posléze dokonce ke koruně krále střelců Eura.

„Škoda, že jsme úspěch nevytěžili pro větší propagaci házené tak jako basketbalisté,“ zmínil Zdráhala jejich loňské senzační šesté místo na mistrovství světa.

Satoranského parta v září zažehla ve vlasti svým čínským tažením basketbalovou horečku a házenkáři by rádi kolegy alespoň trochu napodobili. Aby je trumfli, museli by přivézt medaili, které se budou rozdělovat za dva týdny ve Stockholmu. „Ale čeká nás úplně jiný turnaj než v Chorvatsku,“ říká Kubeš.

Už proto, že se evropský šampionát hraje poprvé se třemi hostiteli a s 24 celky. Kvalita se rozšířením rozmělnila, na Euru debutují Nizozemci či Lotyši. V základní skupině nečeká Česko žádná těžká váha – to až v další fázi, kam projdou dva nejlepší. O to zrádněji ale zápolení s Rakouskem, Severní Makedonií a Ukrajinou působí. Pokud by se Zdráhala a spol. balili už příští týden, bylo by to zklamání.

„Když jsme byli schopni porazit Dánsko, tak jsme schopni porazit kohokoliv. Ale taky můžeme s každým padnout,“ podotýká Kubeš.

Ten bez ohledu na výsledek zůstane s Filipem u reprezentace dál, svaz jim prodloužil smlouvu o další tři roky. „Tahle práce mě naplňuje, dává mi smysl a dělá mi radost. Zažili jsme už spoustu krásných příběhů,“ vyznal se Kubeš.

Do Rakouska se s Filipem vrací přesně po deseti letech. V roce 2010 byli oba oporami týmu, který bral osmé místo. A jinak svorní trenéři na šampionát mají s odstupem dekády rozdílný pohled.

„Byl to jeden z našich nejlepších turnajů,“ tvrdí Filip. Optikou předchozích českých vystoupení na velkých akcí ano. Kubeš však cítí, že mužstvo mělo na víc: „Tehdejší tým byl na vrcholu svých sil.“

A především měl Filipa Jíchu hrajícího v blyštivé formě. Poprvé a naposledy se tehdy stalo, aby se nejužitečnější hráč turnaje nerekrutoval z některého ze semifinalistů. Kanonýr Kielu zastínil i medailisty, následně získal cenu pro nejlepšího házenkáře světa.

ME házenkářů Program a výsledky

Současný výběr takové eso nemá, zdobí ho maximální pracovitost, týmový duch. Z Eura 2010 zůstali jen gólman Galia se Zdráhalou, na zkušené jádro (Horák, Babák, Hrstka, Jurka) se nabalili draví mladíci (Kašpárek, Zeman, Mubenzem).

Házenkáři sází i na fanoušky, kteří jejich předchůdcům vytvořili ve Wiener Neustadtu takřka domácí prostředí. „Doufám, že jich přijede hodně. Uvidíme, jestli trefí, dálnice ještě není dokončená,“ usmívá se šéf české defenzivy Pavel Horák.

V pátek už na vtipy čas nebude. Od 18.15 vstoupí tým do turnaje duelem proti domácím házenkářům, které ve čtvrtek dopoledne přijal v Hofburgu rakouský prezident Alexander Van der Bellen.

Házenkářská sláva začíná – a Češi se na ní chtějí výrazně podílet.