Česká brankářka Satrapová přestoupí z Paříže do týmu házenkářek Nice

„Vzhledem k neshodám s vedením v Paříži se budu přemisťovat na jih Francie do Nice, kde budu hrát minimálně další dvě sezony. Mají kvalitní tým s ambicemi, ráda bych jim pomáhala k co nejlepším výsledkům. Přece jen Francouzská riviéra je lákadlo samo o sobě,“ uvedla pro svazový web Satrapová.

„A jak mi řekl (reprezentační) trenér Jan Bašný, potřebuji také prohřát své staré kosti,“ doplnila s úsměvem.

Satrapová působí v zahraničí od léta 2015, kdy ze Slavie zamířila do německého Thüringeru. Poté rodačka z Havlíčkova Brodu přestoupila do švédského Kristianstadu a odtud pak odešla do Francie.