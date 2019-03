Lovosice čelí mečbolu. Nechceme prohrát 0:3, říká kouč Farář

„Nechci sérii končit za stavu 0:3. Máme pár dnů, abychom se dali do kupy a Plzeň potrápili, chceme to dotáhnout aspoň ke čtvrtému zápasu, pak to může být zase otevřené,“ nechce se vzdát lovosický kouč Pavel Farář.

I když se zdá být situace Lovců poměrně beznadějná, vzhledem k průběhu letošní sezony prodloužení série úplné sci-fi není. Lovosice sice venku ani jednou nevyhrály, ale na druhou stranu doma ani jednou neprohrály. Ztratily ve své hale jen tři body za tři remízy, jednu tu v únoru uhrála i Plzeň.

„Hlavní bude, abychom proměňovali šance, hráči si musejí začít věřit! Ve druhém zápase v Plzni to ještě o poločase vypadalo, že je to hratelné. Potom se ale projevila šířka lavičky, kterou má Plzeň silnější, a taky nezkušenost některých našich mladších i starších hráčů. Ten konec mě hodně mrzí, výsledek mohl být lepší. Ale doma budeme silnější,“ je přesvědčený kouč.

Ani plzeňský trenér Michal Tonar sérii nepovažuje za rozhodnutou. „Vedeme sice 2:0, ale třetí krok bývá nejtěžší. Lovosice budou doma nebezpečnější, bude to znovu boj.“ Věří v to i nejlepší lovosický střelec Václav Klimt.

„Chtěli jsme venku uhrát aspoň jednu výhru, když se to nepovedlo, tak musíme zabrat doma a vrátit sérii do Plzně,“ burcuje Klimt, jenž ve dvou zápasech v Plzni nastřílel 11 gólů. Jiní se ale moc nepřidali. Do hry přitom nezasáhla lovosická legenda a dlouhodobě elitní střelec Jiří Motl. Byl zraněný? „Je to tak půl napůl. Chtěli jsme vyzkoušet i jiné varianty,“ překvapil nový lovosický kouč.

Sobotní třetí partie čtvrtfinálové série Lovců s Plzní startuje v hale Chemik v 17 hodin. „V Plzni hodně míčů končilo na brankářích a na blocích. Pokud chceme uspět, musíme doma zlepšit efektivitu střelby,“ velí Klimt.