Heroičtí Lovci, mladé i staré pušky v ráži. Fantazie, říká brankář Günl

„Fantazie! Před takovými fanoušky nešlo prohrát. Krásná atmosféra,“ smekl před bezmála tisícihlavým publikem lovosický brankář Jiří Günl, hrdina závěrečného zvratu, který odchytal svoje Nagano. „Na to, v jakém jsme rozpoložení... Já ani nevím, kde se to v nás vzalo. Co dnes mladí dokázali! Jsem na ně strašně pyšný.“

Před poslední desetiminutovkou Lovci ztráceli 20:23, pak začal Günl čarovat, góly sázeli mazáci a legendy Pavel Horák s Jiřím Motlem, k nim se přidali o generaci mladší Pavel Vojíř s Tadeášem Pokorným. Hala v extázi burácela a obrat zdecimovaného týmu byl na světě.

„I Karviná je zranitelná, měla obrovské penzum zápasů celou sezonu. Když se nám podaří znechutit jí to v obraně, je hratelná. Neříkám, že ji budeme porážet pokaždé. Ale už to není jako dřív, kdy na nás nastoupila a my v úvodu prohrávali o osm,“ řekl Horák, vítěz Ligy mistrů.

Lovosice řešily trable. Chybí reprezentant Jaroslav Trkovský, brzy odstoupil mozek hry Jan Kupa a pak se zranil i kanonýr Marek Hniďák, tedy čtvrtý a druhý nejlepší střelec ligy. Tři klíčové spojky mimo hru! „Kdo se nepotýkal s problémy? Každý to zažil. My už si tím letos prošli, umíme se s tím vyrovnat,“ tvrdil Horák.

Se sedmi góly byl čtyřicátník top střelcem Lovců: „Na konci bundesligové kariéry jsem byl pes obranář, už tam nebyla taková dynamika, ale když je potřeba, zkusím vystřelit. Dát góly je větší zábava než rvát se v obraně a čekat, že se podaří něco zblokovat nebo vypíchnout míč.“

Motl nasázel šest branek, čtyři z nich ze sedmiček, jichž plno vybojoval v euforii hrající Vojíř. „Bravo, šel do toho po tlamě, rozdílový hráč Lovosic!“ uklonil se junákovi kouč hostů Michal Brůna. „Chci za chválu poděkovat,“ vzkázal třígólový Vojíř.

I domácí trenér Roman Jelínek, který postrádal ještě Adamíka, Lukáče a Ouředníka, mladíky vyzdvihl: „Opakuji jim, ať se nebojí udělat chybu. Pokud se pro něco rozhodnou, ať do toho jdou naplno. A dnes šli.“ V sobotu se hraje v Karviné, k Lovcům se série vrátí 27. dubna.