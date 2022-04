Když drsňáci pláčou. Medailový sen lovosických házenkářů rozprášila Dukla

Házenkáři jsou drsňáci, ale ti lovosičtí se v neděli utápěli v slzách, protože z medailového snu je krutě probudila pražská Dukla. Čtvrté čtvrtfinále extraligového play off Lovci ztratili doma 24:29, celou sérii 1:3 na zápasy a semifinále bude bez nich.

„Šílený, měli jsme to ve svých rukách. Hrozná škoda!“ lamentoval lovosický brankář Jan Hrdlička. Z Prahy si jeho celek přivezl jednu výhru, ale v sobotu v hale Chemik padl o gól 25:26, v neděli už o pět.

„Ve třech ze čtyř utkání jsme byli lepší, ale pohořeli jsme v proměňování šancí. Play off to neodpouští,“ chápal lovosický kouč Roman Jelínek. „V sobotu jsme měli úspěšnost střelby 45 procent, s tím se nedá vyhrát. Když neproměníte, nemáte sebevědomí ani vzadu. Trkovskému to v sérii nestřílelo, doma ani křídlům Motlovi a Malému, Petryčenko šance nedával. Když čtyři klíčoví hráči vypadnou, těžko něco dělat.“

Faktorem X se stal Tomáš Petržala, brankář Dukly, který lovosické kanonýry deptal. „Musím před ním smeknout. Předváděl neskutečné věci, měl neskutečná čísla. On je hlavní strůjce postupu,“ ocenil soupeře reprezentant Hrdlička.

I Jelínek označil Petržalu za hlavní překážku Lovců. „Kluci se ho obávali, proto byli v útoku sebevědomím dole. Tím jsme Duklu pustili do její největší síly, což je rychlý protiútok. Když Petržala předvádí takové výkony, můžeme hráče točit jako na kolotoči, vymýšlet tisíc kombinací a stavět se na hlavu, a stejně nic. Bylo to na morál, hnal nás dvakrát plný dům, to byla paráda.“

Kulisu ocenil i hostující trenér Michal Tonar: „Hrát v takové atmosféře jako v Lovosicích, to česká házená potřebuje.“ I díky napěchované hale domácí hráče po bolestném vypadnutí semlely emoce. „Je vidět, že klukům to není jedno,“ cítil Jelínek.

A slzy smutku vytryskly taky proto, že někteří se chtěli loučit medaili. Mazáci Bouček a Kylíšek nejspíš skončí, Hrdličku okukují zájemci z ciziny. V sériích útěchy se poperou ještě o 5. místo. „Nic jiného neexistuje, než ho vybojovat. Nemůžeme se plácat na osmé příčce,“ velí Jelínek. „Jsme odpovědní klubu, ale i fanouškům a sponzorům.“