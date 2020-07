Chceme do první čtyřky, říká kouč olomouckých házenkářek Malínek

Po dvou týdnech kondiční přípravy začalo olomouckým házenkářkám soustředění. Místo obvyklé cesty do některého z okolních sportovních areálů však raději zůstaly ve své hale. „Původně jsme chtěli jet do Kostelce na Hané, ale jak se vyvíjí situace s covid-19, rozhodli jsme se ho absolvovat opět v domácích podmínkách. Jinak se ale nic nemění,“ hlásí trenér Libor Malínek.

Znamená to, že jste s týmem stále pohromadě?

Ano, jsme na Zoře, kde holky i my trenéři spíme, tak abychom soustředění brali se vším všudy. A až do pátku máme třífázové tréninky. Chceme toho co nejvíc využít, aby byly holky spolu a mělo to nějaký význam.

Ovlivňuje vás nějak covid-19 a dění okolo něj?

Ne, nás vůbec ne. Musím zaklepat, že by se nám něco objevilo v mančaftu. Holky jsou v pohodě, chodí na tréninky, jen se o tom baví. Víme, že Písek už v karanténě je, měli nějaké nakažené hráčky, tak doufám, že se nám nic takového nepřihodí a příprava bude podle původního plánu.

Kdy vás čekají první zápasy?

Máme domluvené jedno přípravné utkání, ve čtvrtek v pět hodin se Zlínem. Pokud se tedy něco nestane, protože se stále něco nového dozvídáme, ale snad to klapne. Pak máme 11. srpna přípravné utkání s Kynžvartem, který tu má soustředění a je to celek, který má ambice postoupit tento rok do extraligy. A také tam od nás přestoupila Annamaria Patrnčiaková. Z turnajů, pokud se nic nezmění, nás čeká 8. a 9. srpna Šala, za týden následuje Pohár míru v Olomouci. O dalším víkendu by se mělo dohrávat finále Českého poháru a pak už začíná samotná soutěž. Program je hodně nabitý, uvidíme, jak to všechno dopadne.

V osobě Patrnčiakové jste ztratili nejlepší střelkyni. Proč skončila?

Rozešli jsme se úplně v pohodě, končila jí smlouva a měla možná trošku jiné představy o platu. Bohužel všechno změnila epidemie koronaviru, která ekonomicky zasáhla celý oddíl a musely přijít nějaké škrty. Po korektní domluvě jsme se rozešli.

Příprava Olomouce ● 30. července: Zora – Zlín (17.00)

(klub upozorňuje diváky, že utkání bude možné sledovat jen v roušce)

● 8.–9. srpna: Duslo Cup, přípravný turnaj v Šale (8.–9. 8.) za účasti Duslo Šala, Jaroslaw (polská Superliga) a Eggenburg (nejvyšší rakouská liga)

● 11. srpna: Zora – Kynžvart

● 15.–16. srpna: Pohár Míru v Olomouci, obsazení přípravného turnaje bude upřesněno.

● 22.–23. srpna: Final Four Českého poháru

● 29. srpna: Poruba – Zora, interliga

A další odchody?

Aktivní činnost ukončila Bětka Krůpová, která minulý rok hrávala i v áčku. A kariéru ukončila Lucka Rašková v bráně. Ta už během sezony hlásila, že chce skončit, počítali jsme s tím a také se to naplnilo.

V kádru máte další dvě gólmanky, tento post vás tedy netrápí?

Máme teď dvě brankářky Haládikovou a Poláškovou. V uplynulé sezoně jsme měli i s Raškovou tři a pro mě byl vždycky oříšek, které dvě postavit. Odchodem Lucky jsou jasné dvě jedničky a do tréninkových jednotek budeme pomalu zapojovat i nějakou dorostenku, aby na trénincích byly i tři brankářky, protože kolikrát je to při různých cvičeních potřeba.

Proč skončila teprve devatenáctiletá Krůpová?

Pro nás je to neznámá, zkrátka nám to oznámila. Možná se cítila vyhořelá a potřebovala oddych, nikde také není psáno, že se za nějakou dobu nevrátí. Hrála v dorosteneckých kategoriích i v ženách a možná měla házené až až.

Na straně posil máte zajímavé jméno – Tereza Kubáčková.

To je náš hlavní příchod, Terka Kubáčková se vrátila po dvouletém angažmá ve Veselí. Jsem za to rád, je to levoruká hráčka, svoje kvality má a doufám, že se projeví v soutěži i v mančaftu.

Její odchod provázely emoce – klub to prezentoval tak, že jí umožnil odejít do zahraničí, a ona pak nakonec přestoupila do Veselí. Čas už hrany obrousil?

Ano. Měla tehdy nějaké nabídky z Francie a pak se rozhodla pro Veselí. Asi chtěla před dvěma lety změnu a ono je to kolikrát potřeba, získat v novém prostředí inspiraci a náboj. Ve Veselí teď myslím není s hráčkami ideální stav, tak dala přednost návratu do Olomouce.

Kdo zaplní další volná místa?

Dvě starší dorostenky, které už mohou zasahovat i do žen. Levá spojka ze Žeravic Anna Možíšová a střední spojka Klára Žůrková zase pochází z Otrokovic, nejsou to tedy naše kmenové hráčky, ale mám je v přípravě k dispozici a budou se pomalu zapojovat do A mužstva.

Budete moct spoléhat i na střední spojku Trumpešovou, která zvažovala konec?

Pokračuje, dokončuje studium medicíny a pořád má chuť hrát a chodit na tréninky. Je to v pohodě, pokud nenastanou nějaké neočekávané věci, měla by celou sezonu hrát.

Jak odhadujete sílu a možnosti družstva?

Měli bychom být asi na stejné úrovni jako loni. Budeme se snažit probojovat do nejlepší čtyřky. Místo Aničky Patrnčiakové bude dostávat víc prostoru Terka Fryčáková, myslím, že to je hodně kvalitní křídlo, tak doufejme, že ji nahradí. Věřím, že s levorukou Kubáčkovou se navýší síla pravé strany a Magda Kašpárková dostane šanci na všech spojkách. Kvalita by měla být minimálně stejná, ale uvidíme, jak silní budou soupeři. Chtěli bychom se dostat do první čtyřky a pokusit se urvat medaili.