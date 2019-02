Podkrušnohorská spolupráce. Most chce posunout Kynžvart do interligy

Spolupráce házenkářských klubů Mostu a Lázní Kynžvart běží už několik let. V posledních letech s ještě větší intenzitou a společný projekt obou klubů by měl vyústit až v účinkování západočeského klubu v nejvyšší ženské soutěži - MOL lize.

„Jsme na tom dohodnuti, vytyčili jsme si to jako dlouhodobější cíl. Rádi bychom příští sezonu postoupili do I. ligy, pokud to bude možné. Jsme domluveni na konkrétním počtu hráček, které u nás budou hostovat nebo přestoupí. Oba to myslíme vážně,“ přiznává Vladimír König, předseda oddílu a trenér družstva žen Sokol Lázně Kynžvart.

„Zázemí máme, základní podmínkou je, aby šatny byly součástí haly a ty budeme budovat v tomto roce, naplánován je přístavek. A kapacitně hala vyhovuje,“ poukazuje König na zbrusu novou halu v Kynžvartu, která se otevírala začátkem prosince minulého roku. S tím, že podobná je třeba v Písku, kde se nejvyšší soutěž dlouhodobě hraje.

Spolupráce už několik let funguje. Kynžvart doplňuje Most v dorosteneckých soutěžích, má některé hráčky, které se uchází i o místa v reprezentačních výběrech. Most má regionální házenkářské centrum, je to smysl jejich práce sdružovat tyto talenty.

„Nám to vyhovuje, holky jsou vytěžované, mají dobrou tréninkovou zátěž. Nevidíme v tom to, že by nás chtěl Most vytěžit, naopak nás opravdu podporuje. Velká spokojenost,“ raduje se kynžvartský předseda.

„Už dnes některé naše hráčky v Kynžvartu hostují a počítáme s tím, že jich bude přibývat. Tento klub je nyní v podobné situaci, jako jsme byli my zhruba před osmi lety, když jsme se za podobných podmínek snažili dostat do nejvyšší soutěže. Hodně nám tehdy pomohl například Písek. V Kynžvartu je nyní situace obdobná, pohybuje se tam hodně lidí s dobrými nápady, vizí a my chceme udělat všechno, aby se Kynžvart v budoucnu do nejvyšší soutěže dostal. Má to své opodstatnění nejen po sportovní stránce, ale také v rámci podkrušnohorské spolupráce,“ objasnil na klubových stránkách Mostu manažer DHK Baník Most Rudolf Jung.

„Naše spolupráce vychází z jednoduchého předpokladu. V Mostě je tréninkové centrum mládeže, pracujeme se spoustou hráček. Kádr našeho A týmu je široký, navíc v příští sezoně přibydou další hráčky, které už věkově nebudou moci nastupovat za dorostenecký tým. Také proto jsme se dohodli s Lázněmi Kynžvart, že připravíme společný projekt a pokusíme se dostat Lázně Kynžvart do MOL ligy,“ dodal Jung.

„Kynžvart má kvalitní tým, ale ne tak širokou základnu, dohodli jsme se na spolupráci. Naše hráčky proto hostují, případně přestoupily do Kynžvartu a na stejné úrovni to funguje i obráceně. V současné době jsou například tři hráčky dorosteneckého týmu Lázní Kynžvart na hostování v Mostě, jedna z nich je ve výběru kadetek české reprezentace. Jak dříve fungovala spolupráce na bázi dorostu, nyní už vše běží intenzivně i na úrovni žen s jednoznačným cílem pomoci Kynžvartu do nejvyšší soutěže.“

Zatím se hraje druhá liga

Sokol Lázně Kynžvart ovšem zatím hraje druhou ženskou ligu. Do ní se jako úplný nováček přihlásil před sezonou a v její polovině je na šestém místě tabulky. Půl sezonu uzavřel až poslední lednovou sobotu, kdy dohrával duel v Turnově.

„Zápas byl původně odložen kvůli naší marodce, a tak jsme vděční soupeři, který nám tím umožnil, abychom dorazili v co nejsilnější možné sestavě. I přesto nám chyběly dvě hráčky hostující z Mostu,“ pochvaluje si Vladimír König, předseda oddílu a trenér družstva žen Sokol Lázně Kynžvart.

Účel byl splněn, Kynžvart nakonec v Turnově vyhrál 24:23. „Díky přístupu domácích, kteří odsouhlasili odložení, jsme mohli hrát vyrovnané utkání. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí, když jsme v posledních sekundách proměnili sedmimetrový hod,“ říká König.

A tak je z toho, před startem jarní části druhé ligy, šesté místo v tabulce. Bilance tři výhry, jedna remíza a šest porážek.

„Jsme spokojeni. Na začátku roku jsme si říkali, že bychom se rádi prezentovali svojí hrou v polovině tabulky, velká spokojenost s podzimní částí soutěže. Do jarní části bychom si přáli minimálně udržet současné umístění a možná poskočit o místo výš,“ plánuje König.

Během zimní pauzy měli kynžvatští naplánováno několik akcí. Ovšem turnaj ve Velké nad Veličkou byl bohužel zrušen, a tak narychlo shání několik přátelských utkání.

„Příští týden jedeme odehrát přátelák do Mostu a 16. února odjíždíme na zimní soustředění na Plešivec, využijeme tradičně našich přátel v Horní Blatné. Hned ze soustředění odjíždíme k prvnímu jarnímu utkání do Prahy na Vršovice B,“ dodává Vladimír König.