Další krok na cestě mezi elitu. V Lázních Kynžvart koupili první ligu

V roce 2004 skončila Lokomotiva Cheb v interlize pátá, přesto se musela z finančních důvodů pakovat. Od té doby tradiční bašta ženské házené skomírá. Na obzoru je ale světlo, které signalizuje, že by se do kraje mohla vrátit nejvyšší česko-slovenská soutěž házenkářek.

Vše vychází ze spolupráce házenkářských klubů Mostu a Lázní Kynžvart, jež běží už několik roků. V posledních letech s ještě větší intenzitou a společný projekt obou klubů by měl vyústit až v účinkování západočeského klubu v nejvyšší ženské soutěži - MOL lize.

„Jsme na tom dohodnuti, vytyčili jsme si to jako dlouhodobější cíl. Rádi bychom příští sezonu postoupili do I. ligy, pokud to bude možné. Jsme domluveni na konkrétním počtu hráček, které u nás budou hostovat nebo přestoupí. Oba to myslíme vážně,“ přiznal letos v zimě Vladimír König, předseda oddílu a trenér družstva žen Sokol Lázně Kynžvart. No a od nové sezony už budou Lázně Kynžvart bojovat v první lize.

„Zázemí máme, základní podmínkou je, aby šatny byly součástí haly, a ty už máme vybudované v přístavku. A kapacitně hala vyhovuje,“ poukazuje König na novou halu v Kynžvartu, která se otevírala začátkem prosince minulého roku. Podobná je třeba v Písku, kde se nejvyšší soutěž dlouhodobě hraje.

Do první ligy se Sokol Lázně Kynžvart dostal z šestého místa druhé ligy. A nebylo třeba podpory Mostu, která ostatně ani nebyla možná. „Pomohlo nám, že HC Plzeň personálně neudržela tým pohromadě a místo se uvolnilo. Koupili jsme od HC Plzeň právo účasti v první lize,“ vysvětluje Vladimír König. Ovšem vzhledem k dlouhodobému plánu nebylo třeba nad šancí dlouho uvažovat.

„Šesté místo ve druhé lize nesvědčí o tom, že bychom výsledkově oslňovali a přesvědčovali, že patříme do první ligy, ale vzhledem ke spolupráci s Mostem je pro jejich hráčky, které čekají na svou šanci, atraktivnější jít hrát do Kynžvartu první ligu než druhou. Navíc Cheb i Tachov zůstávají ve druhé lize a tím se pro nás rýsuje zajímavá spolupráce. Některé hráčky, hlavně z Tachova, budou u nás hostovat.“

Individuální úspěchy Odchovankyně Barbora Tesařová získala s DHK Baník Most v kategorii staršího dorostu titul mistra republiky, s interligovými ženami pak první místo v Českém poháru, druhé místo v mezinárodní Mol lize a titul mistra republiky. S reprezentačním družstvem ČR W19 pak vybojovala krásné stříbro na Mistrovství Evropy skupiny B. Kynžvartská Kristýna Königová hrála v české reprezentaci W17. Tento tým získal zlato na Mistrovství Evropy skupiny B a postup do elitní skupiny.

Spolupráce s Mostem už několik let funguje. Kynžvart doplňuje Most v dorosteneckých soutěžích, má některé hráčky, které se uchází i o místa v reprezentačních výběrech. Most má regionální házenkářské centrum, sdružovat tyto talenty je smyslem jejich práce.

„Tato spolupráce je pro oba kluby velmi cenná a výhodná. Naše hráčky mají otevřené dveře do vyšších soutěží, mají možnost trénovat u několikanásobného mistra republiky. Naopak klubu DHK Baník Most pomáhá naše spolupráce v zajištění zápasového zatížení některých hráček, které jsou připravovány pro vrcholové starty u nich,“ upřesňuje König.

Uplynulou sezónu mohou v Kynžvartu hodnotit jako velmi povedenou, nastoupili do ní jako doposud neznámý nováček. Tým žen měl vytyčený cíl pohybovat se uprostřed tabulky v druhé lize žen, což bylo jasným šestým místem s náskokem pěti bodů na sedmého nadmíru splněno.

„Vývoj sezóny napovídá, že naše práce měla jasnou koncepci a smysl. V podzimní části, kdy se naše ženy seznamovaly po několika letech s házenou v zápasovém zatížení, jsme měli bilanci tři výhry, jednu remízu a šest proher. V jarní části už byla naše bilance plusová, tedy pět výher, jedna remíza a čtyři prohry. I tento vývoj vyprovokoval naši aktivitu k tomu, abychom získali právo na účast v nejvyšší české soutěži, tedy v první lize žen,“ hodnotí Vladimír König.

K tomu bylo také třeba obměnit kádr, přičemž devadesát procent stávajících hráček zůstává v kádru, ovšem některé doléčují zranění, třeba Annu Petráškovou čeká operace kolena a je pro sezonu mimo hru. Tři hráčky už s Kynžvartem nepokračují.

„Máme osm nových jmen, které v tuto chvíli zapracováváme do sestavy. Z HC Plzeň máme tři, několik z Mostu atd. Jednou z nejvýraznějších posil je Barbora Tesařová, odchovankyně Kynžvartu, která byla dva roky v mladším dorostu v Kobylisích a dva roky v Mostě. Teď přestupuje zpátky domů a věříme, že bude jednou z hlavních osobností našeho týmu,“ popisuje kynžvartský předseda.

K tomu bylo třeba také posílit trenérský kádr. Novým trenérem družstva žen Sokola Lázně Kynžvart se stal Peter Sabadka, který mj. trénoval ženskou slovenskou reprezentaci, interligové Zlín a Veselí nad Moravou. Získal několik titulů, poslední v Mostě se staršími dorostenkami. K mládeži přišel také z Mostu Jiří Maršík. Ten nastupuje v Lázních Kynžvart jako šéftrenér mládeže, což je jeden z krůčků k profesionalizaci klubu.

Momentka z duelu házenkářek Sokola Lázně Kynžvart

„Máme jasnou společnou vizi: podporovat v práci naše stávající skvělé trenéry, určovat jednotnou koncepci dovedností naší mládeže, a vychovávat tak budoucí úspěšné hráčky ženského týmu. Další krok k nastartování nové budoucnosti byla dohoda s Peterem Sabadkou, ten k nám nastupuje jako hlavní trenér našich žen. Součástí jeho práce je i vedení tréninkových jednotek staršího dorostu,“ prozrazuje Vladimír König.

Do sezony vstoupí Sokol Lázně Kynžvart už v neděli, kdy hraje utkání prvního kola Českého poháru v Chebu s Hvězdou. Vítěz utkání bude hrát druhé kolo příští víkend. A první liga startuje v polovině září, Lázně Kynžvart zahajují v sobotu 14. září duelem na palubovce Sokola Kobylisy. První prvoligové utkání se v Lázních Kynžvart hraje v neděli 22. září od 16 hodin, přijede TJ Jiskra Otrokovice.

„Vstoupíme s hodně bojovnou náladou, jsme nadšeni z toho, jak se to vyvíjí. Tedy až na konec letní přípravy, kdy se projevily komplikace v podobě nedoléčených kolen, a tím pádem se musela narychlo měnit sestava do prvních zápasů,“ hlásí König.

Přípravu zahájily 13. července individuálním plánem a první srpnové pondělí se sešly na prvním halovém tréninku. Od té doby trénují denně, kromě neděle, dvoufázově. „Holky mají za sebou dost intenzivní přípravu. Dbáme na to, aby inovovaný tým byl dostatečně sehraný, snažíme se z nich vydolovat maximální sílu a výbušnost,“ popisuje.

Stejně jako loni, kdy se klub vůbec poprvé dostal na republikovou mapu, je i příští sezóna pro Lázně Kynžvart opět velká neznámá. Má nově sestavený tým žen i staršího dorostu. „Naše ambice je jasná: naplnit halu na každém domácím utkání, hrát moderní rychlou házenou, na kterou budou naši fanoušci rádi chodit. Z dlouhodobého hlediska je pro nás důležité udržet první ligu žen a do pár let se pokusit z ní postoupit do nejvyšší Mol ligy,“ dodává Vladimír König.