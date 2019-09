Házenkářky Kynžvartu začaly výhrou. Teď velká domácí prvoligová premiéra

„Myslím, že to nebude propadák a že můžeme všechny jenom mile překvapit,“ hlásila před začátkem první ligy kapitánka týmu házenkářek Sokola Lázně Kynžvart Barbora Tesařová. A jak řekly, tak udělaly. Hned první zápas soutěže na palubovce Sokola Kobylisy vyhrály 26:27.

„Chválím děvčata za velké srdce, otočení průběhu zápasu v náš prospěch a dodržování taktických pokynů. Zasloužené vítězství, které nám dává i na psychiku správný směr, že to, co trénujeme, je úspěšné,“ pochvaluje si trenér kynžvartských házenkářek Peter Sabadka.

Kynžvart měl dobrý vstup do zápasu, vedl 5:10, ale: „Projevila se úzkost kádru,“ vypozoroval Sabadka. Tím pádem Kobylisy otočily na poločasové vedení 14:13. „Nezvládli jsme závěr prvního poločasu,“ přiznává trenér.

O přestávce tak musel upřesnit a zopakovat nějaké taktické záměry. „Věřili jsme, že závěr prvního poločasu se nebude opakovat, jinak bychom nebyli úspěšní.“ Jenomže pár minut před koncem Kynžvart prohrával 22:18. Potom nastal velký obrat. „Měli jsme fantastickou závěrečnou šňůru, když jsme tento úsek vyhráli 4:9. Tím pádem průběh zápasu otočili v samotném závěru v náš prospěch. Ukázalo se, že to, co jsme chtěli prezentovat, bude úspěšné. Bylo to drama až do konce. Děvčata se poučila z prvního poločasu a dodržela věci, které jsme si řekli,“ říká Peter Sabadka.

„V závěru rozhodla naše dobrá trénovanost. Myslím, že kondičně jsme měli navrch a samozřejmě takticky zvládnutý závěr, když jsme se ve fázích, kdy jsme potřebovali vstřelit gól, dohodli na nějakých variantách a děvčata byla úspěšná. K tomu samozřejmě patří dobrá obranná fáze.“

Nejvíc gólů na kynžvartské straně daly Anna Schneiderová, Adéla Pilmajerová, Tereza Michalcová a Barbora Tesařová. K tomu samozřejmě opět výborný výkon brankářky Žakliny Mirkovič, jediné zahraniční hráčky v kádru.

„Družstvo pořád ještě skládáme, a tak bych se ještě nechtěl bavit o individualitách, je ovšem samozřejmé, že se vynořují tahounky,“ poukazuje Sabadka a zároveň dodává: „Myslím, že je na škodu věci, že se k této kvalitě nepřidávají i ostatní hráčky. Nemáme šířku kádru. Na druhou stranu družstvo vystupuje kolektivním pojetím a ukázalo tak obrovské srdce, že každá, která přišla na hřiště byla platnou. Vyhrát na úvod na soupeřově palubovce, minulo sezonního lídra, je velmi dobrý počin,“ míní kynžvartský trenér.

Na historickou premiéru přijede do Lázní Kynžvart TJ Jiskra Otrokovice, dlouhodobý účastník soutěže s konsolidovaným kádrem a zkušenými hráčkami. V prvním kole doma porazili Bohunice 27:21. Soupeře ovšem v Kynžvartu nestudují.

„Budeme se přesně, detailně zaměřovat na naši cestu, škoda, že nebudeme kompletní, některé hráčky se nebudou moci zúčastnit. Musíme se zaměřit na naše věci, abychom dokázali vykompenzovat neúčast některých hráček. Půjdeme svojí cestou, s obrovskou pokorou a dodržováním našeho směru,“ dodává Peter Sabadka.