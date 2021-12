Házenkářky Kynžvartu přepisují historii, postoupily mezi čtyřku v poháru

„Výsledkově to vypadá jednoduše, ale nebyl to lehký zápas,“ říká trenér kynžvartských házenkářek Peter Sabadka.

Postup se nerodil lehce. První gól sice dala, po třičtvrtě minutě, Weisenbilderová, ale Slavia nedarovala nic zadarmo a dlouho byl duel vyrovnaný. Kynžvart, hlavně díky tvrdé obraně a skvělému výkonu brankářky Srpové, přece jen získal do poločasu náskok (16:13).

Po poločase bylo jasno

Po přestávce kynžvartské házenkářky ještě více zvýšily obrátky, obranu Slavie zaměstnávala hlavně Patrnčiaková, s jedenácti góly nejlepší střelkyně zápasu. A to Kynžvart nebyl v duelu kompletní. Velmi citelně chyběla spojka Tereza Michalcová, která po dlouhodobém zdravotním problému začne s přípravou s týmem až po Vánocích. S tímto handicapem se musely poprat.

„Velmi pěkně se tam uvedla Annamaria Patrnčiaková, která se dokázala i střelecky prosadit. Společně s Barborou Tesařovou, klasickou pivotkou, alternovaly na postu spojky, protože musely nahradit Michalcovou,“ vysvětluje Sabadka. Adéla Srpová v brance nadále vychytávala slávistické útoky, zlikvidovala několik sedmiček soupeře a to vedlo ke konečnému úspěchu. Všechny hráčky se na něm podílely.

„Nechci vyzdvihovat individuality, ale přání, abychom se prezentovali pěkným, kolektivním pojetím a projevem se podařilo. Každá hráčka si zastala svoje, proto jsme také byli schopni gólově poodskočit,“ míní kynžvartský kouč.

V závěru utkání nastoupila ke svému premiérovému startu v dresu Kynžvartu brankářka Sabrina Novotná, také si připsala vychytaný sedmimetrový hod. „Měla sice pouze krátký prostor, ale nezklamala a ukázala svoji kvalitu.“

Zkušenosti se vyplatily

Slavia je nejčastějším kynžvartským soupeřem, včetně přípravy. To mělo jediný cíl, aby hráčky Kynžvartu z vicemistra Česka neměly takový respekt. „Po té stránce se nám to podařilo a po herní myslím také,“ pochvaluje si Sabadka. Přesto má Slavia velmi dobrý a široký kádr, má šikovné spojky, je to družstvo s perspektivou i zkušeností. V domácím prostředí chtěl ale Kynžvart uspět a potvrdit svoji dobrou výkonnost. „Byl to velmi zajímavý zápas po dlouhé pauze.“

Slavia má velmi kvalitní spojky a Julie Franková má nyní velmi dobrou sportovní formu, byla jedním z lídrů reprezentace na nedávném mistrovství světa. Dala také nejvíc branek Slavie, pět.

„Víme o jejích kvalitách a i na ni jsme se připravovali. Naše obrana, v čele s brankářkou Adélou Srpovou, snesla velmi přísné měřítko a umožňovala přechod do rychlých protiútoků a využívali jsme kontry k dosažení i lehkých gólů. Abychom se mohli co nejméně vybíjet na jejich také silné a organizované obraně.“

Zasloužené volno

Po pátečním zápase byla závěrečná, kde se uzavřel herní rok 2021. A ten byl pro kynžvartskou házenou přelomový, na podzim naskočily do česko-slovensko-polské interligy, zakončily ji na čtvrtém místě tabulky jako druhý nejlepší český celek a jako bonus přišel postup do Final Four Českého poháru. Hráčky dostaly zasloužené volno. Jedná se pouze o společné tréninky, jinak mají všechny individuální plán.

„Sejdeme se v pondělí 27. prosince“. To už nastane příprava na jarní část sezony, která začne hned 8. ledna velkou výzvou, přijedou vedoucí a dosud neporažené Michalovce. Dobrou přípravou mohly být předem plánované přípravné duely s německým ESV 1927 Regensburg, ale díky pandemické situaci se od plánu upustilo. „Budeme tedy trénovat doma,“ dodal kouč.