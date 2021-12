Kynžvartské házenkářky ohromují interligu. Teď chceme dobít baterky, říká kouč

V úvodních zápasech byla patrná nervozita a nováčkovská daň.

Zlomilo se to výhrami venku, jako na Slavii, kde jsme získali sebedůvěru, že můžeme uspět i venku, nejen doma. Na to jsme navázali výhrou v Šaľe, kde jsme podali velmi kvalitní výkon. Od té doby jsme chytili sebejistotu. Následně jsme doma zvládli zápasy s Pískem, Olomoucí, Porubou. Potom jsme navázali výhrami nad Hodonínem a Chorzowem. Mezitím se povedla i odveta s Plzní v rámci osmifinále Českého poháru.

V úvodu jste také vyhrávali zápasy velmi těsně o gól. To už o něčem vypovídá.

Jak jsme prošli vývojem a možná i zrychleným, tak každý zápas byl lepší a lepší. Dokázali jsme negativní průběhy, kdy jsme prohrávali třeba o pět gólů, zvrátit a v konečném důsledku jsme sice vyhráli těsným výsledkem, ale druhý poločas byl výrazně v náš prospěch. Ukázala se morální síla a snaha o dodržení taktického usměrnění. Ze začátku jsme měli problémy dát gól a v posledních zápasech jsme jich dokázali dát i pětatřicet. Ukázala se kvalita, sebedůvěra a sebejistota.

Až na výpadek v posledním zápase v Mostě. Tam jste prohráli výrazně.

Nejsme jediní, kdo tam dostal nakládačku. Navíc to byla realita celého předchozího tréninkového mikrocyklu. Vypadly nám nemocné spojky Weisenbilderová, Michalcová, problémy s patou měla Dvořáková. To nás velmi poznamenalo. Chtěli jsme se důkladněji připravit, ale nemohli z důvodu velké absence na tréninku.

Přesto jste měli dobrý vstup do zápasu, ale postupem času se vývoj velmi rychle obracel.

Projevila se kvalita soupeře. Jak přibývaly odehrané minuty, Most svým častým střídáním držel vysoké tempo hry. Věděli jsme, že mají vynikající první i druhou vlnu, ale nedokázali jsme čelit vysokému tempu hry, doslova nás drtili. Měli jsme dobrou fázi v závěru poločasu, kdy jsme z 18:9 dotáhli na poločasových 19:13. Tento úsek jsme vyhráli 1:4. V úvodu druhé půle jsme ještě dali gól, ale následně už soupeř jen navyšoval. Snažil jsem se to zastavit tím, že jsme šli do velkého rizika. Měli jsme problém se prosadit přes jejich vysokou obranu. Ovšem to se nepovedlo, hráčky dělaly špatná rozhodnutí, několikrát daly soupeřkám míč do ruky a dostávali jsme góly do otevřené obrany.

Teď je zimní přestávka, vy přesto musíte odehrát do konce roku čtvrtfinále Českého poháru se Slavií Praha.

Máme dva termíny, chceme to odehrát v plných sestavách se všemi hráčkami i reprezentantkami. Předpoklad je, že by se mělo hrát 17. prosince. Vše se rozhodne až po nominaci hráček na mistrovství světa.

Všechny reprezentační výběry mají nyní akce. Koho se to týká z Kynžvartu?

V seniorské reprezentaci je Kristýna Königová, v juniorkách brankářka Adéla Srpová, v dorostenkách Šárka Kapusniaková.

Tak jak bude vypadat v Kynžvartu zimní pauza?

Chceme nyní dobít baterky. Uděláme rekondiční blok s hráčkami, které nebudou v reprezentaci. V lednu už nebude žádná větší pauza, hned se pojede v rychlém sledu. Na to potřebujeme být dobře kondičně zreaktivovaní, dobití. Samozřejmě budeme průběžně pracovat na našich nedostatcích.

Najde se i čas na volno pro hráčky?

Hráčky byly motivované, že pokud naplní naše představy a částečné cíle, budou mít kratší volno během vánočních svátků. Toto volno není samozřejmě chápáno tak, že by nepracovaly individuálně na svojí výkonnosti, ale jako odpočinek od kolektivní práce. Hned v pondělí po vánočních svátcích se sejdeme a první týden už budeme tvrdě pracovat na herních a taktických věcech

A cíle do druhé poloviny sezony?

V poháru bychom chtěli navázat na dosavadní výkony a výsledky. Slavia se momentálně zvedá, bude to zajímavý zápas. Chtěli bychom uspět a pokračovat mezi čtyři nejlepší. V interlize bychom chtěli potvrdit krásnou výchozí pozici. Hned na začátku nás čeká náročný test s nejlepším družstvem interligy Michalovcemi, ale jsme doma a chceme navázat na výkony a výsledky z domácího prostředí. V poháru se dostat mezi čtyři nejlepší a v interlize pokračovat v dosavadních výkonech. Odvety budou velmi těžké, zkušenější družstva budou dělat vše proto, aby šla nahoru. Chceme udržet vítěznou vlnu. Cíl je pořád stejný, chceme být v klidných vodách dál od play out a pokukovat po lepším středu tabulky.