Na úvod nového roku čeká házenkářky Kynžvartu obrovská výzva

Český pohár: semifinále s Hodonínem Nejen interligou, ale i Českým pohárem prochází házenkářky celku Házená Kynžvart nadmíru zdatně. V druhém kole porazily druholigový HC Plzeň 21:39, ve třetím interligový DHC Plzeň 30:27 a ve čtvrtfinále druhý nejlepší český celek minulé sezony DHC Slavia Praha 33:26. Semifinále proti Hodonínu odehrají opět ve své hale, předpokládaný hrací termín je naplánován na 2. února. Místo formátu Final Four se v aktuální sezoně bude hrát klíčové utkání o finále na jeden vítězný zápas. Los určil i následující semifinálovou dvojici: Sokol Písek - DHK Baník Most. Hodonín se do semifinále dostal překvapivě přes olomouckou Zoru. Po vyrovnaném průběhu (29:29) musely rozhodovat až sedmimetrové hody. Do semifinále se prodraly také házenkářky z Písku, které přestřílely v ofenzivní bitvě domácí Zlín 36:30. Jejich soupeřem bude DHK Baník Most, ten rozhodl bitvu s porubským Sokolem po přestávce. V prvním poločase oba celky sice nastřílely shodně šestnáct branek, posléze si však Baník vytvořil komfortní náskok, který dotáhl až k vítězství 31:23. Předpokládaný hrací termín je naplánován na 2. února 2022, finále se bude hrát následně 23. února ve stejném termínu jako rozhodující pohárový duel mužů.