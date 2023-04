České házenkářky mohou proti Švýcarsku stvrdit postup na mistrovství světa

Český výběr měl v Basileji prakticky po celou dobu mírně navrch a v průběhu druhé půle opakovaně vedl o čtyři góly, v závěru ale o téměř celý náskok přišel. I tak v soutěžní premiéře pod trenérem Dahlem zvítězil a před domácí odvetou je jednoznačným favoritem na postup.

„Vzhledem k vývoji to klidně mohlo skončit o tři čtyři branky. Ale v první řadě bereme výhru, vítězství venku je super. Výsledek znamená ještě zdvižený prst, protože Švýcarky mají dobrý tým. Ze čtyř gólů to stáhly na jeden, takže pozor,“ řekla křídelnice Veronika Malá.

„Musíme se připravit ještě líp a doma to s našimi fanoušky v hale dotáhneme. Ukážeme, co ještě více umíme,“ dodala Malá, která v Basileji vstřelila stejně jako kapitánka Markéta Jeřábková devět gólů.

Český tým usiluje o druhý postup na mistrovství světa po sobě. I v minulém play off se reprezentantky utkaly se Švýcarskem, přes které ještě pod tehdejším trenérem Janem Bašným přešly po domácí remíze a venkovním vítězství o šest branek.

„Minulou kvalifikaci jsme začínaly doma, bylo to opačně. Teď se to otočilo. Jsem určitě ráda, že hrajeme na závěr doma. Doufám, že se na ně dobře připravíme,“ uvedla spojka Markéta Šustáčková, která v neděli oslavila 26. narozeniny.

Dahl čeká v odvetě od svých svěřenkyň lepší výkon. „Takticky jsme udělali některé hloupé a zbytečné věci v obraně i útoku. Máme za sebou první poločas, teď nás čeká zápas doma a máme šanci vyhrát i odvetu. Potřebujeme se ale zlepšit, očekávám, že budeme na jiné úrovni,“ řekl Dahl, jenž převzal českou reprezentaci v létě a před současným play off s ní absolvoval osm přípravných duelů.

Bent Dahl, trenér českých házenkářek

Švýcarky na rozdíl od českého týmu startovaly na listopadovém mistrovství Evropy, kde s jedním bodem nepostoupily ze základní skupiny. Na světovém šampionátu se ale ještě nikdy nepředstavily.

Naopak český celek může v úterý vybojovat účast na třetím z posledních čtyř MS. Předloni skončil na 19. místě, jeho maximem je osmá příčka z Německa v roce 2017. Letošní šampionát se uskuteční od 29. listopadu do 17. prosince v zemích házenkářských velmocí Dánsku, Norsku a Švédsku.

Odveta play off začne v úterý v Brně v 19:30. Během utkání se oficiálně rozloučí s reprezentační kariérou opora Jana Knedlíková, která už do play off nezasáhla.